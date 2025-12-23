 
Актуальные темы: переговоры
Мнения     10.01.2026 05:31

Трамп не убедил руководителей крупных нефтяных компаний о масштабных инвестициях в Венесуэле - CNN

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Трамп  США  Венесуэла  нефть  инвестиции  встреча  мнения  мнение 

10 января — Mossovetinfo.ru — «Прохладная реакция со стороны отрасли грозит ещё больше осложнить беспрецедентное вмешательство Трампа в дела Венесуэлы, которое он рассматривает как многолетнюю кампанию, направленную на смену политического руководства и перестройку экономики, ориентированной на добычу нефти». Такое мнение выражено в материале CNN по итогам встречи в Белом доме в пятницу президента США Дональда Трампа на которой он «попытался убедить руководителей крупных нефтяных компаний в необходимости новой масштабной кампании по бурению в Венесуэле».

«Но, по крайней мере, пока отрасль не поддаётся на эти уговоры.

«Это невыгодно для инвестиций», — прямо заявил генеральный директор ExxonMobil Даррен Вудс, оценивая препятствия для ведения бизнеса в стране. «Необходимо создать ряд правовых и коммерческих механизмов, чтобы хотя бы понять, какую прибыль мы получим от инвестиций»», - сообщает CNN.

Также отмечается что «несколько других руководителей, присутствовавших на встрече, выразили аналогичное нежелание, предупредив, что отрасли сначала нужно будет обеспечить надёжную защиту и финансовые гарантии, прежде чем приступать к многолетним усилиям по наращиванию добычи нефти.

Даже нефтяной магнат Гарольд Хэм, известный сторонник «дикой политики» и крупный спонсор Трампа, дал понять, что ему нужно гораздо больше гарантий, прежде чем он поддержит схему реинвестирования, предложенную администрацией».

«Если вы не хотите идти, просто дайте мне знать, потому что у меня есть 25 человек, которых сегодня здесь нет, и они готовы занять ваше место», — сказал Трамп в какой-то момент встречи руководителям.

«Трамп дал понять, что был на связи с руководителями энергетических компаний ещё до того, как отдал окончательный приказ о свержении Мадуро. Но руководители компаний сообщили администрации, что их настораживает масштаб работ, которые необходимо провести в Венесуэле, где они столкнутся с заброшенными на десятилетия буровыми установками, протекающими трубопроводами и повреждённым пожарами оборудованием. Никто не хочет говорить Трампу «нет», — сказал один из инсайдеров отрасли. Но ему не стоит обольщаться», - отмечает Bloomberg.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Трамп  США  Венесуэла  нефть  инвестиции  встреча  мнения  мнение 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

05:58 Город (Москва и область) Из-за похолодания в Москве работа системы отопления переходит на повышенный режим – Бирюков

05:31 Мнения Трамп не убедил руководителей крупных нефтяных компаний о масштабных инвестициях в Венесуэле - CNN

08:46 Происшествия ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду - губернатор

17:06 Происшествия Задержанного во Франции баскетболиста Касаткина обменяли на француза Винатье (*) - ФСБ

16:45 Город (Москва и область) Москвичей предупреждают о сильном снегопаде до конца дня 9 января

Актуальные материалы

15:25 Общество Здоровья, счастья и любви в 2026 году пожелал Путин россиянам

19:51 В мире Трамп «шокирован и возмущен» атакой БПЛА ВСУ на резиденцию Путина – Ушаков

10:40 В мире Встреча Трампа и Зеленского во Флориде не принесла прогресса

08:32 Город (Москва и область) 430 инструкций mos.ru помогут спланировать новогодние выходные

15:08 В мире Путин заявил о готовности к «непростым решениям», компромиссам по мирному плану Трампа, США

10:56 В мире Венесуэла обратилась в СБ ООН с просьбой экстренного заседания из-за агрессии США

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru