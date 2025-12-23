Трамп не убедил руководителей крупных нефтяных компаний о масштабных инвестициях в Венесуэле - CNN

10 января — Mossovetinfo.ru — «Прохладная реакция со стороны отрасли грозит ещё больше осложнить беспрецедентное вмешательство Трампа в дела Венесуэлы, которое он рассматривает как многолетнюю кампанию, направленную на смену политического руководства и перестройку экономики, ориентированной на добычу нефти». Такое мнение выражено в материале CNN по итогам встречи в Белом доме в пятницу президента США Дональда Трампа на которой он «попытался убедить руководителей крупных нефтяных компаний в необходимости новой масштабной кампании по бурению в Венесуэле».



«Но, по крайней мере, пока отрасль не поддаётся на эти уговоры.



«Это невыгодно для инвестиций», — прямо заявил генеральный директор ExxonMobil Даррен Вудс, оценивая препятствия для ведения бизнеса в стране. «Необходимо создать ряд правовых и коммерческих механизмов, чтобы хотя бы понять, какую прибыль мы получим от инвестиций»», - сообщает CNN.



Также отмечается что «несколько других руководителей, присутствовавших на встрече, выразили аналогичное нежелание, предупредив, что отрасли сначала нужно будет обеспечить надёжную защиту и финансовые гарантии, прежде чем приступать к многолетним усилиям по наращиванию добычи нефти.



Даже нефтяной магнат Гарольд Хэм, известный сторонник «дикой политики» и крупный спонсор Трампа, дал понять, что ему нужно гораздо больше гарантий, прежде чем он поддержит схему реинвестирования, предложенную администрацией».



«Если вы не хотите идти, просто дайте мне знать, потому что у меня есть 25 человек, которых сегодня здесь нет, и они готовы занять ваше место», — сказал Трамп в какой-то момент встречи руководителям.



«Трамп дал понять, что был на связи с руководителями энергетических компаний ещё до того, как отдал окончательный приказ о свержении Мадуро. Но руководители компаний сообщили администрации, что их настораживает масштаб работ, которые необходимо провести в Венесуэле, где они столкнутся с заброшенными на десятилетия буровыми установками, протекающими трубопроводами и повреждённым пожарами оборудованием. Никто не хочет говорить Трампу «нет», — сказал один из инсайдеров отрасли. Но ему не стоит обольщаться», - отмечает Bloomberg.