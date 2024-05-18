Три причины неправильности повышения пошлин ЕС на китайские электромобили - Комментарий «Синьхуа»

14 июня — Mossovetinfo.ru — Актуальный план Европейской комиссии (ЕК) по введению временных дополнительных пошлин в размере до 38,1 проц. на электромобили, произведенные в Китае, зиждется на необоснованных утверждениях, что вызывает серьезную обеспокоенность по поводу торгового протекционизма и применения двойных стандартов. Об этом сообщает Синьхуа в своем комментарии: «Три причины неправильности повышения пошлин ЕС на китайские электромобили».



12 июня Еврокомиссия (ЕК) в соответствии с промежуточными итогами начатого октябре 2023 г. расследования заявила, что Китайские электромобили на рынке Евросоюза временно будут обложены пошлинами от 17 до 38% на европейском рынке начиная с 4 июля, если до этой даты власти Китая не предложат пути решения проблемы использования ими госсубсидий в рамках правил Всемирной торговой организации.



ИА МОССОВЕТ публикует комментарий Синьхуа в полном объеме:



«Повышение пошлин произошло через восемь месяцев после того, как ЕК самостоятельно инициировала расследование по субсидиям в отношении электромобилей, импортируемых из Китая, включая китайские отечественные бренды, такие как BYD, Geely и SAIC, а также Tesla, BMW и другие иностранные бренды.

Этот шаг был вызван обвинениями ЕК в том, что Китай «наводняет» союз более дешевыми электромобилями в результате «перепроизводства», которое ЕК объяснила значительными государственными субсидиями в стране.

Однако доводы, оправдывающие повышение тарифов, кажутся далеко не убедительными, о чем свидетельствуют несколько факторов: антисубсидиарное расследование и его результаты были политически мотивированы; сектор электромобилей Китая фактически сталкивается с недопроизводством, а не с перепроизводством в процессе электрификации транспорта; и обвинения, выдвинутые в отношении государственных субсидий в Китае, преувеличиваются и применяется двойной стандарт.



Во-первых, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о проведении антикомпенсационного расследования в своей речи о положении ЕС в сентябре 2023 года, всего за несколько минут до того, как призвала «снизить риски» со стороны Китая, что свидетельствует о том, насколько тесно переплетены торговля, экономика и политика.

Согласно правилам ЕС, антикомпенсационное расследование обычно начинается только после подачи жалобы отраслью или государством-членом ЕС. Однако в данном случае ЕК начала расследование по собственной инициативе.

Расследование и повышение тарифов совпали с усилением торгового протекционизма со стороны ЕС. Начиная с января 2024 года ЕС ввел по меньшей мере 33 протекционистские меры против Китая.

Расследование и последующее повышение тарифов представляют собой злоупотребление властью, несправедливы по отношению к китайским компаниям и ведут к серьезным противоречиям и расколу европейского общественного мнения.

Ряд видных руководителей европейских автомобильных компаний, в том числе Mercedes-Benz, Stellantis и VW, выразили несогласие с повышением тарифов. Более того, некоторые влиятельные европейские бизнесмены в Китае сообщили агентству Синьхуа, что представители отрасли не просили о повышении тарифов, и им это все совсем не по нутру.

Представители базирующейся в Брюсселе Торговой палаты Китая в ЕС сообщили агентству Синьхуа, что автопроизводители ЕС считают, что такое повышение тарифов не повысит конкурентоспособность европейских брендов. Напротив, они считают, что это может помешать их усилиям по трансформации и нанести ущерб целям ЕС по достижению углеродной нейтральности.



Во-вторых, утверждение ЕС о «перепроизводстве» в секторе электромобилей Китая в значительной степени является заблуждением, которое удобно использовать в качестве предлога для торгового протекционизма и двойных стандартов.

В 2023 году около 80 проц. автомобилей Германии продавалось за рубежом. Для сравнения, в Китае только 12,7 проц. транспортных средств на новых источниках энергии /NEV/ были проданы за границей. Нет никаких оснований обвинять Китай в «перепроизводстве».

Напротив, в долгосрочной перспективе китайская отрасль электромобилей столкнется с проблемой недопроизводства. По мере развития электрификации транспорта растущий спрос на электромобили вынуждает автопроизводителей расширять производственные мощности.

Отраслевая статистика показала, что в 2023 году в Китае было продано более 9 млн NEV, что превысило 30-процентный показатель степени проникновения на рынок. Ожидается, что к 2035 году продажи NEV в стране перевалят за 38 млн единиц при 90-процентном уровне проникновения.

Несмотря на широкое внедрение электромобилей в крупнейших городах Китая, значительный потенциал роста сохраняется в городах третьей и четвертой линий, а также на сельских рынках, что обеспечит устойчивый спрос на электромобили в долгосрочной перспективе.

В докладе о расследовании, опубликованном в апреле 2024 года, агентство Bloomberg не нашло данных, подтверждающих заявления об «избыточных мощностях» Китая в секторе электромобилей, напротив, в нем отмечается, что запасы китайских автопроизводителей также не выглядят значительными.



Примечательно, что бум производства электромобилей в Китае также поможет миру удовлетворить растущий спрос на электромобили, если он захочет добиться нулевого уровня выбросов.

И последнее, но не менее важное: что касается субсидий, обвинения ЕС преувеличены. Ранее в этом месяце заместитель министра коммерции КНР Лин Цзи заявил, что Китай обнаружил, что многие из «субсидий», о которых заявлял ЕС в ходе расследования, не соответствуют правилам ВТО.

Он добавил, что из нескольких субсидий, доступных как в ЕС, так и в Китае, компенсационная составляющая в некоторых секторах ЕС оказалась выше, чем в Китае.

Субсидии - это обычная практика, используемая для поддержки конкретных отраслей промышленности. В последние годы и ЕС, и США значительно увеличили свои субсидии. Американский «Закон о снижении инфляции» предусматривает сотни млрд долл. США субсидий в сфере экологически чистых источников энергии, включая 12 млрд долл. США грантов и займов для производителей электромобилей. В ЕС действует «Закон о чистой нулевой промышленности», направленный на расширение производства экологически чистых технологий, не говоря уже о его колоссальных субсидиях для своего сельскохозяйственного сектора, на долю которых приходится около 20 проц. от общего годового бюджета ЕС.

Некоторые европейские политики считают, что государственные субсидии Китая привели к повышению конкурентоспособности сектора электромобилей. Однако представители этой китайской отрасли объясняют это не чрезмерными субсидиями, а технологическим прогрессом, обусловленным жесткой конкуренцией, целостными цепочками поставок, совершенно новой инфраструктурой, а также более низкими затратами на электроэнергию и землю.

«Правительственные субсидии играют определенную роль, но они второстепенны по отношению к инновациям: Китай превосходит ЕС и США по количеству рецензируемых публикаций по экологичным технологиям», - отмечается в докладе Bloomberg».