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Мнения     22.05.2023 08:20

У данных о ранении Главкома ВСУ Залужного серьезное подтверждение - РИА Новости

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Теги:  Украина  СВО  ВСУ  штаб  Главком  Залужный  ранение  мнение 

22 мая — Mossovetinfo.ru — Главком ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение в начале мая при ракетном ударе по украинскому штабу и может уйти со своего поста, заявил РИА Новости представитель хакерской группы Джокер ДНР со ссылкой на свою агентуру в ВСУ.

Собеседник агентства подтвердил РИА Новости информацию о том, что Залужный перенес несколько сложных операций. Источники собеседника агентства утверждают, что состояние здоровья не позволит Залужному и дальше находиться на своём посту.

Залужный некоторое время назад перестал появляться на публике после череды ударов, нанесенных ВС РФ по ряду военных объектов на Украине.

10 мая глава военного комитета адмирал Роб Бауэр сообщил, что главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный не сможет выступить перед членами военного комитета НАТО из-за сложной оперативной обстановки.

В минувшую пятницу Генштаб ВСУ сообщил о телефонном разговоре Залужного с главой генштаба США Марком Милли. На сайте Пентагона сообщений об этом телефонном звонке нет, но часто там не публикуются отчеты и о других беседах Залужного с Милли, сообщили СМИ.

Джокер ДНР регулярно публикует инсайды и секретные документы политического и военного руководства Украины, добытые с помощью взлома данных и агентуры. Западные и украинские СМИ неоднократно подтверждали достоверность выкладываемой им информации.

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Теги: 
Украина  СВО  ВСУ  штаб  Главком  Залужный  ранение  мнение 

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