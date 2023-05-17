Другие материалы
-
Мнения
22.05.2023, 08:20
У данных о ранении Главкома ВСУ Залужного серьезное подтверждение - РИА Новости
22 мая — Mossovetinfo.ru — Главком ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение в начале мая при ракетном ударе по ук...
-
Мнения
18.05.2023, 08:43
Заявления американских политиков о Тайване обнажают их дурные намерения - Китай
18 мая - Mossovetinfo.ru - Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан на пресс-кон...
-
Мнения
17.05.2023, 23:22
США и Китай являются главной угрозой миру - Киссинджер
17 мая - Mossovetinfo.ru - Судьба человечества зависит от того, смогут ли Америка и Китай поладить, обстоятельства дают...