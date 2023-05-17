22 мая — Mossovetinfo.ru — Главком ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение в начале мая при ракетном ударе по ук...

18 мая - Mossovetinfo.ru - Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан на пресс-кон...

17 мая - Mossovetinfo.ru - Судьба человечества зависит от того, смогут ли Америка и Китай поладить, обстоятельства дают...