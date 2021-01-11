11 января. Mossovetinfo.ru – Российские и узбекские ученые выявили возможность уничтожения коронавируса и его мутаций слабыми дозами радиации, безвредными для человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Уральского федерального университета (УрФУ).



Исследования проводятся совместно учеными УрФУ и Академии наук Республики Узбекистан. В ходе исследований было установлено, что молекула коронавируса для попадания в клетку человека вынуждена сильно деформироваться. В результате деформированные места молекулы становятся в тысячу раз более уязвимы для воздействия радиации. В результате даже слабая радиация, безвредная для здоровых клеток, становится губительной для коронавируса.



В настоящее время ученые разрабатывают соответствующую методику лечения. Отмечается, что радиация губительна как для самого коронавируса, так и для его мутаций. В связи с этим ученые предлагают использовать радиацию не только для лечения заразившихся, но и для дезинфекции предметов, продуктов и помещений.

