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Мнения     15.03.2021 18:51

Ученые рассказали, когда в Москву придёт глобальное потепление

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Теги:  климат  глобальное потепление  прогнозы 

15 марта. Mossovetinfo.ru – Глобальное потепление начнет сказываться в Москве в ближайшие 10-20 лет, рассказал в интервью телеканалу «Москва 24» климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.

Климатолог отметил, что изменения климата в Москве уже заметны, они характеризуются резкими перепадами температуры, когда зимой после морозов и аномальных снегопадов приходит оттепель.

В дальнейшем по мнению климатолога, изменения климата также будут достаточно плавными, а их проявлением станет продолжение резких температурных перепадов.

В летнее время изменения климата будут сопровождаться периодами аномальной жары.

В связи с этим Карнаухов рекомендовал москвичам готовится к изменениям климата подбирая подходящий гардероб. В летнее время нужна одежда, которая с одной стороны дышит, а с другой не промокает. В зимний период нужна универсальная одежда, которая будет защищать и от дождя, и от снега, и от ветра.

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Теги: 
климат  глобальное потепление  прогнозы 

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