Украина "всегда балансировала между двух империй" и сейчас "склоняется к европейским ценностям" — Боррель

2 октября — Mossovetinfo.ru — Украине предстоит "трудный бой" перед вступлением в Евросоюз, и украинское общество нужно заставить потрудиться для этого. Об этом заявил в Киеве верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая перед сотрудниками миссии сообщества в Киеве, трансляцию вела пресс-служба Еврокомиссии. Он добавил, что Украина "всегда балансировала между двух империй" и сейчас "склоняется к европейским ценностям".



"Мы поддерживаем Украину на двух фронтах: на войне и в том, чтобы она стала членом Европейского союза. Первое - это ужасный бой, второе - это трудный бой. Не ужасный, поскольку люди не гибнут, но все равно это будет трудно, и вы должны сделать все, чтобы заставить украинское общество работать для этого. Это серьезное обещание Евросоюза, оно не может быть пустым. Это не произойдет ни завтра, ни послезавтра, но мы хотим, чтобы это произошло раньше, а не позже, поскольку это самая лучшая гарантия безопасности Украины", - сказал Боррель.



По словам верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, Украина "всегда балансировала между двух империй" и сейчас "склоняется к европейским ценностям".



2 октября в Киеве пройдет неформальная встреча глав МИД ЕС. По словам Борреля, встреча будет "носить неформальный характер, поэтому от нее не надо ждать практических решений".



Между тем, академик Дмитрий Лихачёв считал, что "Россия — несомненная Европа по религии и культуре".



"Россия — это никакая не Евразия. Россия — несомненная Европа по религии и культуре. Европейская культура — культура общечеловеческая. И мы, принадлежащие к культуре России, должны принадлежать общечеловеческой культуре через принадлежность именно к культуре европейской. Мы должны быть русскими европейцами. Евразийство за последние годы приобретает у нас мракобесный, черный характер. Мы должны решительно отвергнуть попытки увидеть спасение нашей культуры исключительно в убогой идеологии евразийства".

