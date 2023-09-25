 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Мнения     02.10.2023 11:23

Украина "всегда балансировала между двух империй" и сейчас "склоняется к европейским ценностям" — Боррель

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Боррель  мнение  Украина  между двух империй  Россия  Евросоюз  Европа  Дмитрий Лихачев 

2 октября — Mossovetinfo.ru — Украине предстоит "трудный бой" перед вступлением в Евросоюз, и украинское общество нужно заставить потрудиться для этого. Об этом заявил в Киеве верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая перед сотрудниками миссии сообщества в Киеве, трансляцию вела пресс-служба Еврокомиссии. Он добавил, что Украина "всегда балансировала между двух империй" и сейчас "склоняется к европейским ценностям".

"Мы поддерживаем Украину на двух фронтах: на войне и в том, чтобы она стала членом Европейского союза. Первое - это ужасный бой, второе - это трудный бой. Не ужасный, поскольку люди не гибнут, но все равно это будет трудно, и вы должны сделать все, чтобы заставить украинское общество работать для этого. Это серьезное обещание Евросоюза, оно не может быть пустым. Это не произойдет ни завтра, ни послезавтра, но мы хотим, чтобы это произошло раньше, а не позже, поскольку это самая лучшая гарантия безопасности Украины", - сказал Боррель.

По словам верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, Украина "всегда балансировала между двух империй" и сейчас "склоняется к европейским ценностям".

2 октября в Киеве пройдет неформальная встреча глав МИД ЕС. По словам Борреля, встреча будет "носить неформальный характер, поэтому от нее не надо ждать практических решений".

Между тем, академик  Дмитрий Лихачёв считал, что "Россия — несомненная Европа по религии и культуре".

"Россия — это никакая не Евразия. Россия — несомненная Европа по религии и культуре. Европейская культура — культура общечеловеческая. И мы, принадлежащие к культуре России, должны принадлежать общечеловеческой культуре через принадлежность именно к культуре европейской. Мы должны быть русскими европейцами. Евразийство за последние годы приобретает у нас мракобесный, черный характер. Мы должны решительно отвергнуть попытки увидеть спасение нашей культуры исключительно в убогой идеологии евразийства".

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Боррель  мнение  Украина  между двух империй  Россия  Евросоюз  Европа  Дмитрий Лихачев 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:23 Мнения Украина "всегда балансировала между двух империй" и сейчас "склоняется к европейским ценностям" — Боррель

10:55 В мире Около миллиона человек приняли участие в антиправительственном митинге в Варшаве в воскресенье

10:13 Происшествия Автобус перевозивший 30 детей и 6 учителей опрокинулся в городском округе Щелково Подмосковья

09:54 Общество Декан ВШЭ Виноградов указал на необходимость оформления статуса пенсионера

10:41 Город (Москва и область) Собянин поздравил москвичей с Международным днём старшего поколения

Актуальные материалы

17:03 Город (Москва и область) Собянин 27 сентября 2023 года сформировал новый состав правительства Москвы

18:14 Город (Москва и область) Собянин поручил обновить до конца года все городские программы развития

14:21 Город (Москва и область) Открыто МЦД-4 - (карта-схема, станции)

13:44 В России Ослабление рубля может отразиться в ценах в большем объеме - ЦБ РФ

13:02 Власть В России не будет новой волны мобилизации после ухода с фронта ЧВК "Вагнер" — Картаполов

16:42 Другое До 6 км/ч ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах в Казахстане

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru