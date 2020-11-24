Другие материалы
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Мнения
30.11.2020, 11:45
В ближайшие месяцы не стоит ждать окончания пандемии коронавируса - ВОЗ
30 ноября. Mossovetinfo.ru – В ближайшие месяцы не стоит ожидать окончания пандемии коронавируса, заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита В...
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Мнения
26.11.2020, 09:10
Собянин: Необходимости вводить новые ограничения в Москве сейчас нет
26 ноября. Mossovetinfo.ru – Необходимости вводить дополнительные ограничения в Москве на данный момент нет. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте, ссылаясь на мнение специалисто...
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Мнения
24.11.2020, 18:03
Назван единственный способ остановить пандемию коронавируса
24 ноября. Mossovetinfo.ru – Доктор медицинских наук Ирина Шестакова в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвала единственный способ остановить пандемию коронавируса. По словам Шестаковой,...