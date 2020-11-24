30 ноября. Mossovetinfo.ru – В ближайшие месяцы не стоит ожидать окончания пандемии коронавируса, заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович



По словам Вуйнович, окончания пандемии можно ожидать только тогда, когда появится достаточный уровень иммунитета. Свою роль в этом должна сыграть и вакцина, представитель ВОЗ выразила надежду, что она будет доступна.



При этом, Вуйнович подчеркнула, что коронавирус никуда не уйдет, и человечеству необходимо научиться жить с вирусом, но не позволять ему управлять жизнью людей.



Говоря о ситуации в России, представитель ВОЗ отметила, что уровень иммунитета в стране растет, но пока он еще недостаточен, чтобы остановить пандемию. Вакцина поможет росту иммунитета, однако пока неизвестно как долго он будет держаться, насколько устойчив вирус и насколько иммунитет будет силен в случаях, когда заболевание проходило бессимптомно, или, наоборот в тяжелой форме.



Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что уже в декабре в России начнется вакцинация групп риска, а массовая вакцинация от коронавируса стартует в стране в январе-феврале 2021 года.