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Мнения     07.06.2021 14:46

В МИД РФ считают, что западные санкции против России будут всегда

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Теги:  МИД РФ  санкции 

7 июня. Mossovetinfo.ru — Режим антироссийских санкций на западе будет действовать всегда, заявил в ходе парламентских слушаний зхамглавы МИД РФ Александр Панкин.

Замминистра напомнил, что антироссийские санкции законодательно закреплены в нормативных актах США и ряда стран Запада, и «открутить назад будет невозможно».

При этом, Панкин подчеркнул, что все введенные против России санкции нелигитимны и вводились под надуманными предлогами, без доказательств, однако при этом факты, из-за которых вводились санкции, подаются как совершенные.

Замглавы МИД заявил, что Россия должна быть готова к введению новых санкций и других ограничительных мер.

«Понятно, что подготовиться ко всему нельзя, но уже в экономическо-финансовом блоке развернута серьезная работа, связанная с переводом расчетов в национальные валюты, внедрением платежных систем», - приводит слова Панкина ТАСС.

Панкин также заявил, что Россия не собирается просить о снятии санкций или просить прощения за то, что не совершала. Однако, через деловые круги Россия намерена доводить до Запада мысль об ущербности политики санкций.

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Теги: 
МИД РФ  санкции 

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