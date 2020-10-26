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Мнения     29.10.2020 10:18

В Минздраве рассказали, когда в России завершится рост заболеваемости COVID-19

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Теги:  Минздрав  коронавирус  заболеваемость  стабилизация 

29 октября. Mossovetinfo.ru – Рост заболеваемости коронавирусом предположительно завершится через три недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного инфекциониста Минздрава, профессора Владимира Чуланова.

По словам Чуланова, несмотря на то, что второй подъем заболеваемости, который наблюдается сейчас, в целом более масштабный, чем первый, в Минздраве ожидают, что он продлиться не более 4 недель. Таким образом, через три недели ожидается стабилизация.

При этом, профессор отказался прогнозировать возможность третьей волны заболеваемости. Чуланов отметил, что человечество впервые вошло в эпидемический сезон, в котором присутствуют и ОРВИ, и коронавирус, поэтому как поведут себя вирусы пока спрогнозировать невозможно.


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Теги: 
Минздрав  коронавирус  заболеваемость  стабилизация 

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