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29.10.2020, 10:18
В Минздраве рассказали, когда в России завершится рост заболеваемости COVID-19
29 октября. Mossovetinfo.ru – Рост заболеваемости коронавирусом предположительно завершится через три недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного инфекциониста Минздрава, профессора Владими...
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27.10.2020, 01:37
Россия выйдет на плато по коронавирусу в первой декаде декабря - Роспотребнадзор
27 октября. Mossovetinfo.ru – Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом в первой декаде декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Рос...
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Мнения
26.10.2020, 11:46
Вирусолог оценил ситуацию с COVID-19 в России
26 октября. Mossovetinfo.ru – Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн предположил, что Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщает РИА Новости. «Нельзя это ...