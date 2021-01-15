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Мнения     15.01.2021 07:25

В Центре Гамалеи допустили создание однокомпонентной вакцины от COVID-19

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцина  вакцинация 

15 января. Mossovetinfo.ru – В Центре Гамалеи допустили создание однокомпонентной вакцины от коронавируса. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга,

«Надо, чтобы она по крайней мере года на два защищала, а не на несколько месяцев. Поэтому это вопрос дискуссионный. В принципе, не исключено», - сказал Гинцбург.

По его словам, на данный момент нет четких подходов для создания такой однокомпонентной вакцины, которая будет защищать человека несколько лет.

Вакцина «Спутник V», с помощью которой проходит вакцинация от коронавируси в России, вводится в организм человека с помощью двух компонентов, промежуток между прививками составляет 21 день.

Президент России Владимир Путин 13 января поручил начать массовую вакцинацию всех россиян.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцина  вакцинация 

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