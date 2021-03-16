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Мнения     16.03.2021 14:20

В центре Гамалеи рассказали, можно ли пить алкоголь после вакцинации от COVID-19

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Теги:  Александр Гинцбург  коронавирус  COVID-19  вакцинация  алкоголь 

16 марта. Mossovetinfo.ru – Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, можно ли употреблять алкоголь после вакцинации от коронавируса, сообщает РИА Новости.

По словам Гинцбурга, употребление алкоголя после вакцинации допустимо, но в разумных пределах.

«Алкоголь можно употреблять, а сильно выпивать не надо по той простой причине, что этиловый спирт подавляет в больших концентрациях размножение клеток, в том числе иммунной системы», - заявил Гинцбург.

В декабре прошлого года вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что при вакцинации от коронавируса есть ограничения на употребление алкоголя, но о полном отказе от алкоголя речь не идет.

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Теги: 
Александр Гинцбург  коронавирус  COVID-19  вакцинация  алкоголь 

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