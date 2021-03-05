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Мнения     05.03.2021 10:00

В ВШЭ заявили, что Россия впервые за 30 лет перенесла кризис лучше мира

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Теги:  экономика  кризис  ВВП  исследование 

5 марта. Mossovetinfo.ru – Впервые за постсоветский период Россия переносит кризис лучше, чем остальной мир, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Центра развития» ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе».

Отмечается, что это результат достигнут на фоне сильного падения цен на нефть и сильнейшей рецессии в мировой экономике с середины 20-го века.

По итогам прошлого года российский ВВП снизился на 3,1%, что больше, чем во время кризиса 2015 года (тогда падение ВВП составило 2%), но существенно меньше, чем в кризис 2009 года, когда падение российского ВВП составило 7,8%.

Также отмечается, что смягчению падения российской экономики способствовали антикризисные меры государства. Эти меры позволили в 2020 году добиться того, что ухудшение динамики ВВП составило примерно 4,7%, в то время, как в отсутствие этих мер падение составило бы 7-8%.




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Теги: 
экономика  кризис  ВВП  исследование 

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