3 ноября. Mossovetinfo.ru – Улучшение ситуации с распространением коронавируса в зимний период маловероятно, снижения заболеваемости можно ожидать в мае-июне, сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук, вирусолога Анатолия Альтштейна.
Альтштейн отметил, что ситуация с распространением коронавируса будет зависеть от многих факторов, таких как появление и внедрение вакцин, соблюдение противоэпидемиологических мер, и других. Однако в целом зимний период благоприятен для развития и распространения инфекции, поэтому снижение заболеваемости маловероятно.
Однако, так как люди все же соблюдают введенные ограничения, распространение вируса может быть приторможено. Уровень заболеваемости в ближайшее время будет колебаться, однако резкого падения числа заболевших пока ожидать трудно.
Ранее сообщалось, что в России зафиксировано наибольшее число выздоровевших от коронавируса за сутки за все время пандемии.
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