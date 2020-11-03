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Мнения     03.11.2020 12:09

Вирусолог спрогнозировал, что ситуация с коронавирусом улучшится не раньше мая-июня

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Теги:  коронавирус  заболеваемость  прогноз 

3 ноября. Mossovetinfo.ru – Улучшение ситуации с распространением коронавируса в зимний период маловероятно, снижения заболеваемости можно ожидать в мае-июне, сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук, вирусолога Анатолия Альтштейна.

Альтштейн отметил, что ситуация с распространением коронавируса будет зависеть от многих факторов, таких как появление и внедрение вакцин, соблюдение противоэпидемиологических мер, и других. Однако в целом зимний период благоприятен для развития и распространения инфекции, поэтому снижение заболеваемости маловероятно.

Однако, так как люди все же соблюдают введенные ограничения, распространение вируса может быть приторможено. Уровень заболеваемости в ближайшее время будет колебаться, однако резкого падения числа заболевших пока ожидать трудно.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировано наибольшее число выздоровевших от коронавируса за сутки за все время пандемии.


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Теги: 
коронавирус  заболеваемость  прогноз 

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