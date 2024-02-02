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Мнения     13.02.2024 09:19

Володин: предложение Украины внести останки Столыпина в обменный фонд - кощунство

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Теги:  Столыпин  останки  обменный фонд  Украина  кощунство  СВО  денацификация  мнение 

13 февраля — Mossovetinfo.ru — Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал кощунством предложение Украины внести останки Столыпина в обменный фонд. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"На Украине предложили обменять останки бывшего премьер-министра Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина «на украинских деятелей, похороненных на территории России, или даже на живых украинцев».

Обсуждать такое всерьёз кощунственно, соглашаться на подобное — невозможно", - написал Володин.

"В завещании, которое Петр Аркадьевич написал задолго до смерти, было наказано: «Я хочу быть погребённым там, где меня убьют».
Его желание было исполнено близкими: местом захоронения стала Киево-Печерская лавра — в Киеве, где он был застрелен", - напомнил Володин.

"...для нацистов, захвативших власть в Киеве, уважение к тем, кто жертвовал собой и благодаря кому они живут, память о них ничего не значат. Когда мы говорим, что одна из целей СВО — денацификация, борьба с нацизмом, многие теперь поймут, о ком идёт речь", - полагает Володин.

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Теги: 
Столыпин  останки  обменный фонд  Украина  кощунство  СВО  денацификация  мнение 

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