Володин: предложение Украины внести останки Столыпина в обменный фонд - кощунство

13 февраля — Mossovetinfo.ru — Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал кощунством предложение Украины внести останки Столыпина в обменный фонд. Об этом он написал в своем телеграм-канале.



"На Украине предложили обменять останки бывшего премьер-министра Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина «на украинских деятелей, похороненных на территории России, или даже на живых украинцев».



Обсуждать такое всерьёз кощунственно, соглашаться на подобное — невозможно", - написал Володин.



"В завещании, которое Петр Аркадьевич написал задолго до смерти, было наказано: «Я хочу быть погребённым там, где меня убьют».

Его желание было исполнено близкими: местом захоронения стала Киево-Печерская лавра — в Киеве, где он был застрелен", - напомнил Володин.



"...для нацистов, захвативших власть в Киеве, уважение к тем, кто жертвовал собой и благодаря кому они живут, память о них ничего не значат. Когда мы говорим, что одна из целей СВО — денацификация, борьба с нацизмом, многие теперь поймут, о ком идёт речь", - полагает Володин.