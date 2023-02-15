Володин предложил обсудить выдачу маткапитала и льгот родившим за рубежом россиянкам

15 февраля, Mossovetinfo.ru - Обсудить правильно ли поступают по отношению к нашей стране те, кто уехали рожать в другие страны для получения гражданства но оформляют в России льготы и выдачу материнского капитала предложил в своем Telegram-канале Председатель Госдумы Вячеслав Володин.



«Более 25 тыс. женщин РФ в 2022 году выезжали в Аргентину, США, другие страны с целью рождения там детей для получения гражданства. При этом оформляют маткапитал и льготы в России, даже оставаясь за рубежом. Правильно ли они поступают по отношению к нашей стране?» - говорится в опросе, опубликованном в телеграм-канале Председателя Госдумы.