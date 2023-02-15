 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Мнения     15.02.2023 09:16

Володин предложил обсудить выдачу маткапитала и льгот родившим за рубежом россиянкам

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Володин  Госдума  материнский капитал  маткапитал  опрос  гражданство 

15 февраля, Mossovetinfo.ru - Обсудить правильно ли поступают по отношению к нашей стране те, кто уехали рожать в другие страны для получения гражданства но оформляют в России льготы и выдачу материнского капитала предложил в своем Telegram-канале Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Более 25 тыс. женщин РФ в 2022 году выезжали в Аргентину, США, другие страны с целью рождения там детей для получения гражданства. При этом оформляют маткапитал и льготы в России, даже оставаясь за рубежом. Правильно ли они поступают по отношению к нашей стране?» - говорится в опросе, опубликованном в телеграм-канале Председателя Госдумы.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Володин  Госдума  материнский капитал  маткапитал  опрос  гражданство 

Возврат к списку

Лента новостей

09:16 Мнения Володин предложил обсудить выдачу маткапитала и льгот родившим за рубежом россиянкам

21:57 Происшествия Число жертв землетрясения в Турции достигло 35 418 человек

21:18 Власть Путин назвал эффективную защиту прав и свобод граждан залогом развития России

18:52 Происшествия Обвиняемый в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста ВГТРК предстанет перед судом

14:18 Город (Москва и область) 3000 автомобилей «Москвич» поставят для такси и каршеринга по всей стране - Собянин

Актуальные материалы

16:19 Другое Шойгу: США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт

19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru