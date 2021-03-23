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Мнения     23.03.2021 12:03

Врач Мясников предупредил об угрозе вспышки туберкулеза в России

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Теги:  здравоохранение  туберкулез  заболеваемость 

23 марта. Mossovetinfo.ru — Резкий рост заболеваемости туберкулезом ожидается в России, заявил в интервью порталу URA.RU врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам Мясникова, причиной вспышки заболеваемости туберкулезом стала пандемия коронавируса, из-за которой люди не проходили обследования. При этом заболевание туберкулезом никуда не уходило.

Мясников отметил, что ситуация с туберкулезом в России хуже, чем в Европе или Америке. В России насчитывается от 60 до 100 заболевших на 100 тысяч человек в то время, как в странах Европы и в США - около 10.

Кроме того, из-за привыкания к антибиотикам, снижается эффективность лечения туберкулеза.

Мясников также отметил, что подобная ситуация складывается не только с туберкулезом, но и с другими заболеваниями, в частности, с онкологическими.

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Теги: 
здравоохранение  туберкулез  заболеваемость 

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