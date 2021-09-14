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Мнения     14.09.2021 08:35

Врач посоветовал при признаках простуды сдавать тесты и на грипп, и на COVID-19

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Теги:  коронавирус  COVID-19  грипп  ОРВИ 

14 сентября. Mossovetinfo.ru – Терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в интервью URA.RU рассказал, как не перепутать заболевание коронавирусом с заболеванием сезонными простудами.

«Все они начинаются одинаково: что коронавирус, что грипп, что простуда. Если есть клиника, то есть температура, головная боль, тут сложно определиться и надо сразу сдать анализы и на коронавирус, и на грипп», - заявил Жемчугов.

По словам врача, лечение при первых признаках заболевания одинаковое и при заболевании гриппом или ОРВИ, и при заболевании коронавирусом. Необходимо сбить температуру, для чего можно использовать любые жаропонижающие средства: Аспирин, анальгин, найз, пенталгин.

На третий день необходимо сделать тесты и на грипп, и на коронавирус. Результаты тестирования помогут определить методику лечения в каждом конкретном случае. При этом, Жемчугов отметил, что если вирус легкий, то на третий день симптомы заболевания просто исчезнут.

В свою очередь, инфекционист, главный врач сети клиник «Династия» Татьяна Чаленко рассказал, что человек с признаками ОРВИ считается подозрительным по ковиду, так как легкие формы коронавируса практически не отличаются по симптомам от ОРВИ.

Ранее сообщалось, что Минздрав рекомендует проводить вакцинацию от гриппа и коронавируса одновременно.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  грипп  ОРВИ 

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