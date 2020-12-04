4 декабря. Mossovetinfo.ru - Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью радио Sputnik рассказал, как правильно предохранятся от заражения коронавирусом, когда в семье есть заболевший.
По словам Болибока, наличие в семье заболевшего коронавирусом, вовсе не подразумевает обязательного заражения других членов семьи. При этом, врач подчеркнул, что есть разница между заражением и заболеванием.
«В большинстве случаев происходит так: коронавирусной инфекцией люди заражаются, иммунная система срабатывает и совершенно никаких симптомов не возникает. Есть люди, у которых иммунная система не очень хорошо работает, у них возникают различные проявления заболевания, которое называется COVID-19», - заявил Болибок.
По мнению иммунолога, заболевает в результате заражения 1 из 20, а то и 1 из 50 человек, из тех, кто заразился, при этом, если человек находится в стрессе или злоупотребляет алкоголем, риск заболеть в результате заражения выше.
Болибок также отметил, что даже совместное пребывание на карантине с заболевшим коронавирусом не является гарантией того, что другие члены семьи заразятся и заболеют. Достаточно соблюдать ряд простых правил. Заболевший должен сидеть в своей комнате, носить маску, мыть руки, использовать отдельную посуду, есть отдельно от остальных. Места общего пользования необходимо постоянно дезинфицировать. Соблюдение этих мер позволит другим членам семьи избежать заражения.
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