8 декабря. Mossovetinfo.ru - Треть пациентов, переболевших коронавирусом, сталкиваются с различными синдромами, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря итальянской Федерации врачей общей практики (Fimmg) Сильвестро Скотти (Silvestro Scotti).
По словам Скотти, перенесших коронавирус пациентов следует разделить на две группы. Те, кто переболел COVID-19 в тяжелой форме, нуждаются после выздоровления в восстановлении респираторных функций.
Однако и те, кто перенес заболевание в легкой форме, сталкиваются с различными последствиями коронавируса. Осложнения могут затронуть не только легкие, но и мозг, сердце, печень. Около 15% таких пациентов должны проходить длительный мониторинг. Кроме того, еще предстоит определить, насколько возросла среди таких пациентов доля инфарктов, инсультов и других тяжелых заболеваний.
Кроме того, у переболевших отмечаются такие симптомы как одышка, повышенная утомляемость, хроническая усталость, боли в мышцах, проблемы с кишечником и щитовидной железой.
Часто переболевшие коронавирусом испытывают психологические проблемы, так как люди внезапно осознали, насколько хрупок их организм.
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