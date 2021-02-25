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Мнения     25.02.2021 09:21

Врачи оценили вероятность новой волны коронавируса в России

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Теги:  коронавирус  COVID-19  заболеваемость 

25 февраля. Mossovetinfo.ru – Весной в России может произойти новый всплеск заболеваемости коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на инфекциониста, главного врача медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгения Тимакова.

Вероятность заболевания весной увеличивается из-за целого ряда факторов: недостаточное количество переболевших и вакцинировавшихся людей, авитаминоз, короткий световой день, инсоляция. Кроме того, часть переболевших людей может заболеть повторно.

При этом, по словам Тимакова, даже если этот всплеск произойдет, называет его третьей волной заболевания не совсем корректно. Говорить о волнах заболевания можно в ситуации, когда пандемия полностью останавливается, а затем вновь возвращается. Сейчас же речь можно вести о подъемах и спадах заболеваемости.

Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский, в свою очередь считает, летом произойдет спад заболеваемости COVID-19, однако осенью возможен новый всплеск. При этом, он также заявил, что против использования термина «волна». По его мнению, коронавирус ведет себя как обычное респираторное заболевание: к лету «падает», к холодному сезону - «поднимается».

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев считает, что для того, чтобы избежать третьей волны коронавируса, необходимо активнее проводить вакцинацию. Если появится существенная прослойка людей, имеющих антитела, и не возникнет новых, более активных штаммов коронавируса, очередного серьезного всплеска можно будет избежать.

Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский высказал мнение, что всплеск заболеваемости коронавирусом ожидался после новогодних праздников, однако никакого резкого увеличения числа заболевших не было.

По мнению инфекциониста, это может свидетельствовать о том, что уже сформировался естественный иммунитет, который защищает достаточно большое количество людей.

В тоже время, Вознесенский не исключил новой волны заболеваемости коронавирусом. Это может произойти в том случае, если появятся новые штаммы вируса, против которых выработавшийся иммунитет окажется несостоятельным.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  заболеваемость 

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