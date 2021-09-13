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Мнения     13.09.2021 10:48

Вячеслава Володина удивило высказывание Владимира Зеленского о войне с Россией

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Теги:  Вячеслав Володин  Владимир Зеленский  Россия  Украина 

13 сентября. Mossovetinfo.ru – Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности полномасштабной войны с Россией в своем Telegram-канале.

«Плохо, когда президент страны, у которой граница с Россией является самой протяженной, где большинство людей знает русский язык и говорит на нем, заявляет о пропасти между народами. Это говорит о том, что он не собирается выстраивать отношения, разделяет один народ, не думает о совместном будущем», — говорится в сообщении.

По мнению Володина, даже при отсутствии опыта и необходимой подготовки для ведения политической деятельности лидер государства должен понимать, что худой мир лучше любой войны, тем более полномасштабной.

«Удивительно, что об этом говорит президент государства, стремящегося к членству в Евросоюзе. Понимает ли руководство европейских стран, что подобные заявления Зеленского крайне опасны для их народов?» — пишет Вячеслав Володин.

Володин добавил, что он и его коллеги по Госдуме считают, что между гражданами России и Украины не должно быть пропасти.

«У нас общие история, культура, вера, нас объединяет русский язык. Поэтому думать надо о дружбе и развитии отношений, а не о войне и пропасти», — резюмировал председатель Госдумы.

Владимир Зеленский на форуме YES Brainstorming в Киеве заявил, что считает возможной полномасштабную войну с Россией. Если события будут развиваться так, отметил он, «это будет самой большой ошибкой России». Украинцы и россияне сейчас стали врагами и между ними сейчас пропасть, считает украинский президент.

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Теги: 
Вячеслав Володин  Владимир Зеленский  Россия  Украина 

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