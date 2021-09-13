Вячеслава Володина удивило высказывание Владимира Зеленского о войне с Россией

13 сентября. Mossovetinfo.ru – Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности полномасштабной войны с Россией в своем Telegram-канале.



«Плохо, когда президент страны, у которой граница с Россией является самой протяженной, где большинство людей знает русский язык и говорит на нем, заявляет о пропасти между народами. Это говорит о том, что он не собирается выстраивать отношения, разделяет один народ, не думает о совместном будущем», — говорится в сообщении.



По мнению Володина, даже при отсутствии опыта и необходимой подготовки для ведения политической деятельности лидер государства должен понимать, что худой мир лучше любой войны, тем более полномасштабной.



«Удивительно, что об этом говорит президент государства, стремящегося к членству в Евросоюзе. Понимает ли руководство европейских стран, что подобные заявления Зеленского крайне опасны для их народов?» — пишет Вячеслав Володин.



Володин добавил, что он и его коллеги по Госдуме считают, что между гражданами России и Украины не должно быть пропасти.



«У нас общие история, культура, вера, нас объединяет русский язык. Поэтому думать надо о дружбе и развитии отношений, а не о войне и пропасти», — резюмировал председатель Госдумы.



Владимир Зеленский на форуме YES Brainstorming в Киеве заявил, что считает возможной полномасштабную войну с Россией. Если события будут развиваться так, отметил он, «это будет самой большой ошибкой России». Украинцы и россияне сейчас стали врагами и между ними сейчас пропасть, считает украинский президент.