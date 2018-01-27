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Мнения     27.01.2018 16:01

WADA и МОК сделали первый шаг к развалу олимпийского движения - Патрушев

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Теги:  ОИ-2018  Николай Патрушев  спорт  МОК  ОКР  допинг  WADA 

27 января. Mossovetinfo.ru ¬– Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал действия Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК) первым шагом к развалу олимпийского движения.

«...И то, что WADA делает, и то, что Олимпийский комитет пошел у них на поводу, это первый шаг, на мой взгляд, к развалу олимпийского движения», - сказал Патрушев, которого цитирует РИА Новости.

В декабре 2017 года МОК временно приостановил действие аккредитации Олимпийского комитета России (ОКР). Российским спортсменам разрешили поехать на зимние Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее под нейтральным флагом.

При этом, в январе МОК значительно сократил список спортсменов, которые приглашены для участия на ОИ-2018. Причины, по которым многие российские спортсмены, ранее не уличенные в применении допинга, не допускаются до Игр, не сообщаются.


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Теги: 
ОИ-2018  Николай Патрушев  спорт  МОК  ОКР  допинг  WADA 

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