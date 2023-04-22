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Мнения     28.04.2023 09:08

Захарова оценила слова посла США Трейси об отсутствии разногласий с народом России

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Теги:  Мария Захарова  МИД  комментарий  посол  США  Трейси  интервью  мнение 

28 апреля. Mossovetinfo.ru - Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова посла Соединённых Штатов Линн Трейси об отсутствии разногласий с народом России. Об этом дипломат написала в своём Telegram-канале.

«Народ России убивают по наводке Соединённых Штатов, на деньги Соединённых Штатов, из оружия Соединённых Штатов, руками режима, приведённого к власти Соединёнными Штатами в результате государственного переворота, срежиссированного Соединёнными Штатами», — заявила Захарова.

Посол США в России Линн Трейси в интервью сказала: «Какие бы разногласия ни были у нас, у Соединенных Штатов, с правительством России, это не разногласия с народом России».

Также Захарова прокомментировала сам факт интервью:
«Редкая удача газеты «Коммерсант»: поблагодарить американского посла за первое интервью изданию. Тем более, что Линн Трейси пообещала не отменять народ России.
Ну и, конечно, Пулитцера за вопрос «Вы здесь уже три месяца. Каковы ваши первые впечатления?»
Так и слышу: мы просто журналисты, делаем свою работу.
А ребята на фронте делают свою. Как писал Рождественский: «Просто был выбор у каждого: я или Родина».

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Теги: 
Мария Захарова  МИД  комментарий  посол  США  Трейси  интервью  мнение 

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