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Мнения
28.04.2023, 09:08
Захарова оценила слова посла США Трейси об отсутствии разногласий с народом России
28 апреля. Mossovetinfo.ru - Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова посла ...
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Мнения
27.04.2023, 22:53
«Наши отношения находятся в одной из самых низших точек, которые можно припомнить» - посол США в РФ
27 апреля. Mossovetinfo.ru - Отношения между Соединенными Штатами и Россией в данный момент находятся в одной из низши...
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Мнения
22.04.2023, 12:13
Разрешить украинский конфликт можно лишь в ходе переговоров - глава Минобороны Италии
22 апреля. Mossovetinfo.ru - Урегулировать конфликт на Украине можно только путём прямых переговоров сторон, такое мн...