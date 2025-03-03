11 Марта — Mossovetinfo.ru — Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил журналистам, что «в зависимости от места, где осуществляется поездка» на самокатах должны быть возможности регулировать их скорость, но это не значит, что все самокаты будут ездить со скоростью 10 километров в час.
«Мы позитивно относимся к самой идее регулировать скорость прокатных самокатов в зависимости от места, где осуществляется поездка. Такие возможности должны быть. Это, в первую очередь, вопрос безопасности. Это не значит, что все самокаты будут ездить со скоростью 10 километров в час. Это будет регламентированная скорость, исходя из конкретной дороги, конкретного места и конкретной задачи, - сказал Ликсутов, комментируя предложение, прозвучавшее из Мосгордумы, сообщают РИА Новости
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Накануне председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в своих аккаунтах в соцсетях сообщил, что в конце марта Мосгордума вернется к обсуждению вопроса о снижении скорости электросамокатов до 10 км/час на тематическом круглом столе в конце марта. Предлагается установить скорость для «СИМ (средств индивидуальной мобильности) на тротуарах до 10 километров в час в период с 09:00 до 23:00».
Сезон проката электросамокатов в Москве может начаться 15 марта, сообщил Ликсутов.
Сезон проката электросамокатов в Подмосковье уже стартовал в 13 городах: Долгопрудный, Домодедово, Истра, Королев, Красногорск, Химки, Лобня, Люберцы, Подольск, Пушкино, Фрязино, Химки, Щелково. К 15 марта арендовать СИМ можно будет в 39 подмосковных городах.
В то же время Яндекс Go анонсировал новые самокаты собственной разработки: вместо приложения пользователь сможет активировать такой самокат с помощью умной кнопки, рассказали в компании, добавив, что технология заработает в Москве после завершения тестирования в апреле, а в сезоне-2025 весь парк Яндекс Go в столице будет состоять из новых самокатов. Отмечается, что в начале поездки пользователю потребуется нажать на кнопку на руле и удерживать ее 2-3 секунды. В это время транспорт синхронизируется со смартфоном по Bluetooth и подаст самокату сигнал старта. После проверки безопасности начинается аренда. С помощью кнопки можно будет также завершать поездку и ставить ее на паузу. Ожидается, что самокат будет точнее определять медленные и запретные зоны, где езда на полной скорости небезопасна.
Также Минтранс РФ предлагает запретить требовать от пешеходов пропустить самокаты. Минтранс России подготовил поправки к правилам дорожного движения (ПДД), по которым пользователь средств индивидуальной мобильности, в том числе самокатов будет квалифицироваться как водитель транспортного средства и иметь соответствующие обязанности и ответственность, сообщили в министерстве. Водителям самокатов согласно поправкам будет запрещено требовать от пешеходов их пропускать, в том числе звуковым сигналом. Также будет установлено более четкое и понятное разграничение между СИМ, велосипедом и мопедом и введен однозначный запрет движения на СИМ более одного человека вне зависимости от конструкции.