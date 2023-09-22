"Заниматься просмотром порнографии надо дома, а не за рулем" - Мострансавто

29 сентября — Mossovetinfo.ru — Водитель автобуса, выехавший несколько раз на встречную полосу при просмотре порнографии отстранен от работы, поскольку, по мнению Мострансавто, "заниматься подобными просмотрами надо дома, а не на рабочем месте". Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе АО «Мострансавто».



«Заниматься подобными просмотрами надо дома, а не на рабочем месте. АО «Мострансавто» считает такое поведение неприемлемым. Инцидент зафиксирован на маршруте №29 «платформа Кратово – платформа Отдых», водитель идентифицирован. Водитель отстранен от работы, будет лишен 100% премиальной части заработной платы», – сказали в пресс-службе Мострансавто.



Также сообщается, что ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что пассажиры автобуса в Раменском заметили, как водитель смотрит порнографическое видео во время вождения. При этом, отмечалось в сообщениях, водитель несколько раз выехал на встречную полосу.