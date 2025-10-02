 
Актуальные темы: переговоры
Мнения     24.11.2025 08:51

Здравоохранение Подмосковья не уступает Москве по качеству услуг – министр

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Московская область  Подмосковье  здравоохранение  мнение  Забелин  Воробьев 

24 ноября — Mossovetinfo.ru — Медицина Московской области по доступности, оснащенности и качеству предоставляемых услуг не уступает столичному уровню. Об этом с в интервью ТАСС сообщил зампред правительства Московской области - министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

«Я бы не сказал, что уступает (подмосковная медицина столичной – ред ТАСС)]. По доступности, оснащенности, качеству услуг мы находимся примерно на одном уровне. Мы не только перенимаем лучшие практики, но и создаем собственные, которые работают на благо врачей и пациентов. Важно, что жители видят реальные изменения", - рассказал Забелин.

По его словам, за последние годы подмосковная медицина серьезно изменилась: были построены новые здания медучреждений, установлено современное оборудование, внедрены различные цифровые сервисы.

Также Забелин отметил, что «Москва - это огромная система с большими ресурсами, но мы многое сделали, чтобы подмосковная медицина стала современной, технологичной и удобной».

В начале августа губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм канале сообщил следующее о работе по обновлению здравоохранения региона:

«С начала года в больницы и поликлиники Подмосковья поступило почти 3,6 тыс. единиц современного медицинского оборудования по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». В том числе 75 единиц тяжелой техники: КТ, МРТ, маммографы, рентген-аппараты и флюорографы.

Новое оборудование уже работает в Балашихе, Видном, Дмитрове, Мытищах, Коломне, Люберцах, Воскресенске, Зарайске и других округах. В Балашихинской больнице — новый КТ, электрокардиостимулятор, в Московском областном онкологическом диспансере установили маммограф с возможностью биопсии, который повышает точность диагностики рака молочной железы. В Воскресенской больнице — МРТ и рентген на три рабочих места. В Зарайской — передвижной УЗИ-аппарат для исследования
сердца и сосудов, в Лобненской — новый МРТ. В Видновскую больницу закупили оборудование для новорожденных, помогающее сохранить тепло и здоровье малышей.

Мы продолжаем обновлять здравоохранение, не только ремонтируя и строя новые корпуса, но и обеспечивая медучреждения тем, что напрямую влияет на качество диагностики и лечения».

Фото: телеграм-канал А.Воробьева

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Московская область  Подмосковье  здравоохранение  мнение  Забелин  Воробьев 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:51 Мнения Здравоохранение Подмосковья не уступает Москве по качеству услуг – министр

21:20 Город (Москва и область) Ледяной дождь прогнозируют сегодня ночью синоптики в столичном регионе

07:27 Город (Москва и область) На следующей неделе не будет условий для снегопада в столице

07:07 Город (Москва и область) Собянин ночью дважды сообщал об уничтожении БПЛА, летевший на Москву

09:30 Город (Москва и область) Курс «Диалог поколений: услышать друг друга» начался в центрах «Московское долголетие»

Актуальные материалы

20:45 В мире Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште

21:38 В мире «Крайне враждебными» назвал Трамп решение Китая ограничить экспорт редкоземельных элементов

16:25 В мире Соглашение о Силе Сибири-2 стало дипломатической победой Путина – Блумберг

09:05 В мире Путин: РФ и Китай одинаково смотрят на продвижение справедливого мироустройства

09:52 Общество Школьные чаты в Москве переведут в мессенджер Мах

21:33 В мире Путин провел в Кремле Совещание по итогам российско-американской встречи в верхах

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru