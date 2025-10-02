Здравоохранение Подмосковья не уступает Москве по качеству услуг – министр

24 ноября — Mossovetinfo.ru — Медицина Московской области по доступности, оснащенности и качеству предоставляемых услуг не уступает столичному уровню. Об этом с в интервью ТАСС сообщил зампред правительства Московской области - министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.



«Я бы не сказал, что уступает (подмосковная медицина столичной – ред ТАСС)]. По доступности, оснащенности, качеству услуг мы находимся примерно на одном уровне. Мы не только перенимаем лучшие практики, но и создаем собственные, которые работают на благо врачей и пациентов. Важно, что жители видят реальные изменения", - рассказал Забелин.



По его словам, за последние годы подмосковная медицина серьезно изменилась: были построены новые здания медучреждений, установлено современное оборудование, внедрены различные цифровые сервисы.



Также Забелин отметил, что «Москва - это огромная система с большими ресурсами, но мы многое сделали, чтобы подмосковная медицина стала современной, технологичной и удобной».



В начале августа губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм канале сообщил следующее о работе по обновлению здравоохранения региона:



«С начала года в больницы и поликлиники Подмосковья поступило почти 3,6 тыс. единиц современного медицинского оборудования по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». В том числе 75 единиц тяжелой техники: КТ, МРТ, маммографы, рентген-аппараты и флюорографы.



Новое оборудование уже работает в Балашихе, Видном, Дмитрове, Мытищах, Коломне, Люберцах, Воскресенске, Зарайске и других округах. В Балашихинской больнице — новый КТ, электрокардиостимулятор, в Московском областном онкологическом диспансере установили маммограф с возможностью биопсии, который повышает точность диагностики рака молочной железы. В Воскресенской больнице — МРТ и рентген на три рабочих места. В Зарайской — передвижной УЗИ-аппарат для исследования

сердца и сосудов, в Лобненской — новый МРТ. В Видновскую больницу закупили оборудование для новорожденных, помогающее сохранить тепло и здоровье малышей.



Мы продолжаем обновлять здравоохранение, не только ремонтируя и строя новые корпуса, но и обеспечивая медучреждения тем, что напрямую влияет на качество диагностики и лечения».



Фото: телеграм-канал А.Воробьева