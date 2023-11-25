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Мнения     02.12.2023 21:38

Зеленский виноват в скатывании Украины в авторитаризм - мэр Киева Кличко

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Теги:  Украина  Кличко  власть  мнение  интервью  Зеленский  авторитаризм 

2 декабря — Mossovetinfo.ru — В результате политики президента Украины Владимира Зеленского страна скатывается в авторитаризм, где все зависит от настроения одного человека и где осуществляется давление на независимые институты. Об этом изданию Der Spiegel заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко сказал, что на Украине не осталось независимых институтов власти, кроме местного самоуправления, но и на него оказывают давление и в качестве доказательства привел решения судов, по которым отстранили от должностей ряд украинских мэров. В офисе Зеленского видят в них атавизмы — препятствия к централизации власти, отметил Кличко.

30 ноября депутаты всех фракций Верховной рады Украины подписали декларацию, в которой говорится о недопустимости проведения каких-либо выборов в стране до окончания боевых действий.

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Теги: 
Украина  Кличко  власть  мнение  интервью  Зеленский  авторитаризм 

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