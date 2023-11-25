Зеленский виноват в скатывании Украины в авторитаризм - мэр Киева Кличко

2 декабря — Mossovetinfo.ru — В результате политики президента Украины Владимира Зеленского страна скатывается в авторитаризм, где все зависит от настроения одного человека и где осуществляется давление на независимые институты. Об этом изданию Der Spiegel заявил мэр Киева Виталий Кличко.



Кличко сказал, что на Украине не осталось независимых институтов власти, кроме местного самоуправления, но и на него оказывают давление и в качестве доказательства привел решения судов, по которым отстранили от должностей ряд украинских мэров. В офисе Зеленского видят в них атавизмы — препятствия к централизации власти, отметил Кличко.



30 ноября депутаты всех фракций Верховной рады Украины подписали декларацию, в которой говорится о недопустимости проведения каких-либо выборов в стране до окончания боевых действий.