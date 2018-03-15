Жириновский полагает, что слезы Собчак в эфире показывают ее неготовность к роли политика

15 марта, Mossovetinfo.ru - Кандидат в президенты России и лидер ЛДПР Владимир Жириновский полагает, что слезы кандидата в президенты Ксении Собчак на теледебатах показывают ее неготовность к роли политика. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.



«Если русский политик не готов к жестким правилам, то ему лучше и не начинать карьеру», - полагает Жириновский. «Размазни, как последний царь или Горбачев, довели нашу страну до краха, а тираны привели ее к величию»,— подчеркнул Жириновский.



Накануне, во время предвыборных дебатов на телеканале «Россия 1» Ксения Собчак пожаловалась ведущему Владимиру Соловьеву на хамство своих оппонентов, на то, что они «перебивают только ее» и в итоге Ксения Собчак заплакала и покинула студию.