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Общество     01.03.2018 18:15

15 марта в Шанинке пройдет День открытых дверей

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Теги:  Шанинка  День открытых дверей 

1 марта /Mossovetinfo.ru/ - - 15 марта, в четверг, в Шанинке (Московская высшая школа социальных и экономических наук) - российско-британский университет) - состоится день открытых дверей магистерских программ.

В Шанинка ведет обучение по следующим программам, валидированным Университетом Манчестера: фундаментальная социология; психологическое консультирование; поведенческая экономика; право; public history; история советской цивилизации; международная политика; политическая философия; медиаменеджмент; urban studies; fashion studies; управление проектами.

На дне открытых дверей будет предоставлена информация о правилах поступления, особенностях учебного процесса, языковой подготовке, исследовательской и проектной работе магистрантов и многом другом. На ваши вопросы ответят деканы факультетов и руководители программ.

Необходима предварительная регистрация. www.msses.ru
Время проведения: 15 марта (четверг), 19:00
Место проведения: пр. Вернадского, 82, корп. 2

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Карта места

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Теги: 
Шанинка  День открытых дверей 

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