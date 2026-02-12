 
Актуальные темы: переговоры
Общество     16.02.2026 20:48

17 февраля в 2026 году начинается Китайский Новый год - огненной лошади

16 февраля — Mossovetinfo.ru — Китайский Новый год в 2026 году начинается 17 февраля. По восточному календарю это год огненной лошади. Празднование длится до Праздника фонарей (3 марта 2026 года), а сам год завершается 5 февраля 2027 года. Китайский Новый год — это время семейных встреч и народных гуляний.

16 февраля в столице России стартовал Международный фестиваль «Китайский Новый год в Москве» который продлится до 1 марта.

Главными площадками фестиваля станет Манежная площадь и переход к площади Революции.

Официальное празднование Нового года по восточному календарю проходит в Москве в 2026 году в третий раз.

Уходит «год дракона». В минувшем, 2025 году, Чуньцзе, - традиционный китайский Новый год по лунному календарю, выпал на 29 января. 
Фоторепортаж ИА МОССОВЕТ от 29 января 2025 года, с мероприятий фестиваля «Китайский Новый год в Москве».
Купание красного коня. Картина русского художника Кузьмы Петрова-Водкина. Написана в 1912 году. Государственная Третьяковская галерея, «Виртуальный Русский музей»
купание красного коня

