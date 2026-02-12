16 февраля — Mossovetinfo.ru — Китайский Новый год в 2026 году начинается 17 февраля. По восточному календарю это год огненной лошади. Празднование длится до Праздника фонарей (3 марта 2026 года), а сам год завершается 5 февраля 2027 года. Китайский Новый год — это время семейных встреч и народных гуляний.16 февраля в столице России стартовал Международный фестиваль «Китайский Новый год в Москве» который продлится до 1 марта.Главными площадками фестиваля станет Манежная площадь и переход к площади Революции.Официальное празднование Нового года по восточному календарю проходит в Москве в 2026 году в третий раз.Уходит «год дракона». В минувшем, 2025 году, Чуньцзе, - традиционный китайский Новый год по лунному календарю, выпал на 29 января.Купание красного коня. Картина русского художника Кузьмы Петрова-Водкина. Написана в 1912 году. Государственная Третьяковская галерея, «Виртуальный Русский музей»