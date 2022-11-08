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Общество     08.11.2022 20:12

19 ноября - Всероссийский День правовой помощи детям

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Теги:  дети  права  защита 

8 ноября, Mossovetinfo.ru - Всероссийский День правовой помощи детям, установленный решением Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» пройдет 19 ноября.

"Основные цели правового информирования – это формирование у несовершеннолетних позитивного правосознания и навыков безопасного поведения на улицах мегаполиса, а также профилактика и пресечение правонарушений и преступлений", - сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе УВД по ЮЗАО.

Также при участии сотрудников правового отдела УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве будут организованы бесплатные профессиональные консультации по вопросам прав детей, взаимоотношений детей и родителей, юридическим аспектам усыновления, опеки и попечительства, защиты и охраны прав несовершеннолетних детей.

"Мероприятие пройдёт в помещении Приемной депутата в избирательном округе с 11.00 до 13.00 (ул. Новочеремушкинская, д. 49, корп. 1).
Также в дистанционном режиме по телефонной связи: (499) 124-52-87, 8 (916) 081-66-21 и (499) 124-94-51", - сообщает пресс-служба УВД по ЮЗАО.

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Теги: 
дети  права  защита 

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