22 февраля — Mossovetinfo.ru — 22 февраля, за день до начала Великого поста 2026 года (в заговенье на Великий пост), православные отметят Неделю сыропустную или Прощеное воскресенье, завершающее Масленичную неделю. Также в этот день будет вспоминаться изгнание Адама и Евы из райского сада (Воспоминание Адамова изгнания).
Прощёное Воскресенье завершает Масленицу и знаменует начало Великого поста.
Масленицу, по опросу ИНСОМАР, проведенному 16-18 февраля, так или иначе празднуют почти все – 87%. Но лишь половина из них – 42% соблюдают традицию Прощёного воскресенья.
Главный смысл Прощёного воскресенья заключается в примирении и прощении. Это возможность избавиться от обид, недомолвок, конфликтов.
Женщины задумываются о примирении с теми, кого хоть как-то обидели, чаще: 52% при 33% среди мужчин.
Намерение соблюсти обычай и попросить прощения именно в этот день увеличивается с возрастом: от 35% среди 18-29-летних до 45% в категории 60+.
В Масленицу большинство (66%) пекут блины, лакомятся ими сами и угощают других: 22% приглашают в гости родных и друзей.
Пекут блины чаще женщины (77%), но и мужчины участвуют довольно активно (54%).
Каждый четвертый россиянин (28%) посещает народные гуляния, где сжигают чучело. Особенно веселятся на Масленицу сельские жители (37% при 26% среди горожан) и 30-44-летние (32%).
С 13 по 22 февраля 2026 года в Москве проходит фестиваль «Московская масленица
».
Масленичная неделя, или Масленица, — один из самых древних традиционных праздников на Руси. Праздник отмечали восточные славяне, связывая его с обрядами проводов зимы и встречей весны. Это последняя неделя (мясопустная) перед Великим постом. В этом году она началась 16 февраля и завершается 22 февраля Прощеным воскресеньем, когда верующие просят друг у друга прощения. В понедельник 23 февраля наступит 40-дневный Великий пост.