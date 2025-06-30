22 июля — Mossovetinfo.ru — Верховный Суд Российской Федерации на своем сайте сообщил по смерти председателя суда Ирины Подносовой.«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 22 июля 2025 года ушла из жизни Председатель Верховного Суда Российской Федерации Ирина Леонидовна Подносова», говорится в сообщении.В биографической справке отмечается, что «Ирина Леонидовна родилась в 1953 году в Пскове. Она более 35 лет проработала судьей и имела высший квалификационный класс судьи».«Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 17 апреля 2024г. № 97-СФ назначена Председателем Верховного Суда Российской Федерации.Коллектив Верховного Суда Российской Федерации выражает искренние соболезнования родным и близким Ирины Леонидовны Подносовой»,- также отмечается в материале суда.Фото: сайт Верховного Суда Российской Федерации