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22.07.2025, 11:47
22 июля умерла Председатель Верховного Суда России Ирина Подносова
22 июля — Mossovetinfo.ru — Верховный Суд Российской Федерации на своем сайте сообщил по смерти председателя суда Ир...
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Общество
03.07.2025, 10:17
Глава СК России запросил доклад о ходе проверки по жалобе жителей дома в Москве на обустройство жилых помещений на чердаке
3 июля — Mossovetinfo.ru — Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Москве С...
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Общество
30.06.2025, 19:51
В Госдуме создана рабочая группа для определения угроз ИИ и разработки созидательных задач для их нейтрализации - Бабаков
30 июня — Mossovetinfo.ru — Макропланирование и междуотраслевой баланс могут стать основой для роста экономики. Об э...