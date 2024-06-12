23 июня - День Святой Троицы. Пятидесятница

23 июня — Mossovetinfo.ru — 23 июня - праздник День Святой Троицы. Пятидесятница.



Эта дата посвящена сошествию Святого Духа на апостолов и возникновению христианской церкви. В День Святой Троицы в храмах для поклонения выносят икону Святой Троицы, как правило, написанную по рублевскому образцу. День рекомендуется полностью посвятить духовной жизни и не концентрироваться на мирском.



22 июня в канун праздника, Святейший Патриарх Московский и вся Руси Кирилл возглавил встречу иконы Святой и Живоначальной Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым, в Свято-Троицкой Сергиевой лавре и всенощное бдение в Троицком соборе обители.



Перед началом всенощного бдения Святейший Владыка в сопровождении Преосвященных архиереев и братии Лавры под колокольный звон возглавил шествие к святым вратам, перед которыми на Красногорской площади в специальном шатре была установлена привезенная раннее икона Пресвятой Троицы письма преподобного Андрея Рублева.



Под пение величания празднику Пятидесятницы Святейший Патриарх Кирилл вошел в шатер, где поклонился иконе, после чего священнослужители подняли ее на плечи. Шествие с иконой проследовало в Троицкий собор Лавры. В Троицком соборе икона была установлена на свое историческое место, справа от царских врат, - сообщает Патриархия



Решение о возвращении иконы «Троица» преподобного Андрея Рублева на историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре было принято Президентом России В.В. Путиным в мае 2023 года.





