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Общество
23.06.2024, 08:37
23 июня - День Святой Троицы. Пятидесятница
23 июня — Mossovetinfo.ru — 23 июня - праздник День Святой Троицы. Пятидесятница. Эта дата посвящена сошествию Свят...
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Общество
18.06.2024, 17:21
Кетеван Хараидзе изменили меру пресечения на домашний арест
18 июня — Mossovetinfo.ru — Тверской районный суд на заседании 18 июня изменил меру пресечения Кетеван Хараидзе, муни...
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Общество
12.06.2024, 08:37
Более 150 мероприятий подготовили ко Дню России культурные площадки Москвы - Сергунина
12 июня — Mossovetinfo.ru — В Москве в честь Дня России подготовили масштабную программу. В частности, мероприятия пр...