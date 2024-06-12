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Общество     23.06.2024 08:37

23 июня - День Святой Троицы. Пятидесятница

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Теги:  День Святой Троицы  Свято-Троицкой Сергиевой лавра  икона Святой Троицы  Андрей Рублев 

23 июня — Mossovetinfo.ru — 23 июня - праздник День Святой Троицы. Пятидесятница.

Эта дата посвящена сошествию Святого Духа на апостолов и возникновению христианской церкви. В День Святой Троицы в храмах для поклонения выносят икону Святой Троицы, как правило, написанную по рублевскому образцу. День рекомендуется полностью посвятить духовной жизни и не концентрироваться на мирском.

22 июня в канун праздника, Святейший Патриарх Московский и вся Руси Кирилл возглавил встречу иконы Святой и Живоначальной Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым, в Свято-Троицкой Сергиевой лавре и всенощное бдение в Троицком соборе обители.

Перед началом всенощного бдения Святейший Владыка в сопровождении Преосвященных архиереев и братии Лавры под колокольный звон возглавил шествие к святым вратам, перед которыми на Красногорской площади в специальном шатре была установлена привезенная раннее икона Пресвятой Троицы письма преподобного Андрея Рублева.

Под пение величания празднику Пятидесятницы Святейший Патриарх Кирилл вошел в шатер, где поклонился иконе, после чего священнослужители подняли ее на плечи. Шествие с иконой проследовало в Троицкий собор Лавры. В Троицком соборе икона была установлена на свое историческое место, справа от царских врат, - сообщает Патриархия

Решение о возвращении иконы «Троица» преподобного Андрея Рублева на историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре было принято Президентом России В.В. Путиным в мае 2023 года.



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Карта места

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Теги: 
День Святой Троицы  Свято-Троицкой Сергиевой лавра  икона Святой Троицы  Андрей Рублев 

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