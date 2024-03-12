23 марта столица в 18-й раз отметит Навруз

20 марта— Mossovetinfo.ru — 23 марта столица в 18-й раз отметит Навруз - древнейший праздник персоязычных и некоторых тюркоязычных народов, символизирующий наступление весны, обновление жизни и пробуждение природы. В столице России Навруз отметят в 18-й раз, сообщили ИА МОССОВЕТ в Отделе информации и общественных связей Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

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2024 год в нашей стране объявлен Годом семьи, поэтому Московский Навруз в этот раз посвящен теме семьи и семейным ценностям.

Участники весеннего праздника расскажут про преемственность поколений и семейные традиции, продемонстрируют национальную культуру и обряды. Концертная программа, посвященная празднованию Навруза в Москве, состоится в онлайн-формате. Прямую трансляцию можно будет увидеть 23 марта с 14:00 до 20:00 на сайте проекта, а также в сообществе ВКонтакте и Одноклассники.

Программа максимально приближена к традиционному празднованию Навруза: в нее войдут презентации национальных культур и кухонь, спортивные состязания, игры и ремесла. Кроме того, в ходе трансляции можно будет познакомиться с семейными историями участников о праздновании Навруза, а также увидеть репортажи из регионов, где его отмечают коренные народы.



Самым ярким событием праздника станет модный показ, на котором национальные общины и диаспоры продемонстрируют традиционные свадебные наряды народов, празднующих Навруз.



Программа Московского Общегородского праздника «Навруз-2024»

13:30 Интро. Вводный видео ролик

13:33 Включение из студии. Приветственные слова ведущих

13:35 Официальное открытие праздника

13:40 Тема «Знакомство с родителями, обряды сватовства»

13:45 Показ Видео сюжета, посвященного сватовству

13:51 Блок выступлений артистов

• Хореографический ансамбль «Рассвет»

• Саима Абдураимова – «Сумаляк»

• Хореографический ансамбль народного танца «Леки» - «Лезгинская сюита»

• Нохид Зейналпур и Московский ансамбль таджикского танца «Санам» - «МОhи

ман» («Моя луноликая»)

• Саре и Ибрагим Хаджиевы - «Кембер Зэр»

• Султан-Ураган – «На дискотеку»

• Султан-Ураган – «Синеглазка»

• Султан-Ураган –

14:30 Казахская семья в гостях студии Навруза. Говорим о празднике и о блюде Наурызкоже.

14:40 Блок выступлений артистов от диаспор

• Детский таджикский хореографический ансамбль «Веточки Памир» - «Горах

Таджикистан»

• Ансамбль чувашской песни «Шевле»

• Мамед Усенов

• Вокально-хореографический ансамбль «Хазина» - «Егетлэр жыры»

• Сёстры Хабибовы Хикоят и Олия – танец «Навруз»

15:00 Тема «Свадьба». Ведущие обсуждают всё, что связанно со свадьбой

15:05 Сцена Свадебного обряда в Кыргызстане. Студенты Щепкенского училища

15:15 Дефиле свадебных нарядов от диаспор

15:20 Блок выступлений артистов

• Георгий Таскакаров (Хакасия)

• Башкирский танцевальный ансамбль «Алтын ай» - «Азамат»

• Саима Абдураимова – «Севгилим сен»

• Вокально-хореографический ансамбль «Хазина» - «Ык буйлары»

• Ансамбль песни и танца «Гульдаста» - танец «Попурри национальных танцев»

• Наталья Нурмухамедова – «Салом»

• Наталья Нурмухамедова – «Попурри»

15:50 Ведущие. Текст про традиции Навруза (кулинария)

15:55 Ролик «Блюдо от Натальи Нурмухамедовой»

16:10 Блок выступлений артистов

• Коллектив курдского танца «Рукен» - танец «Пой сердце моё курдское»

• Вокальный ансамбль «Дуслык» - «Шаль вязала»

• Студия индийского танца «Абхиная» - Народный индийский танец штата Пенджаб

«Али мори ангна»

• Ансамбль песни и танца «Гулдаста» - «Навруз муборак»

16:30 Тема «Семейный быт» в гостях Хуршеда Давроновна. Ведущие обсуждают тему как

живут, с родителями или отдельно, кто работает, обязанности и тп.

16:40 Ролик «Гостеприимный Навруз»

16:55 Блок выступлений артистов

• Детский ансамбль народного танца «Школа №1 города Мытищи» - «Баёт»

• Ансамбль «Керемет» - «Кара Шоро»

• Ансамбль Соната – «Навруз»

• Бек Исраилов – «Кто-то простит»

• Бек Исраилов – «Помолимся за родителей»

• Бек Исраилов – «Алгалай бер»

17:25 Тема «Дети». Ведущие говорят о важности большой семьи.

17:30 В гостях у ведущих семья героя СВО + Ролик профайл

17:40 Рубрика «Взгляд снизу»

17:50 В гостях у ведущих Гюзель Махмудовна – художественный руководитель студии

Игоря Моисеева, Народная артистка РФ. Говорим о роли художественного развития детей.

• Студия Игоря Моисеева - «Башкирский танец»

18:05 В гостях у ведущих Владимир Левкин с семьей.

18:10 Блок выступлений артистов

• Ксения Гришина

• Ансамбль Соната – «Туркменские ткачихи»

• AKMAL’ – «По полюшку»

• AKMAL’ – «В моей крови»

• Владимир Левкин

• Владимир Левкин

• Владимир Левкин

18:50 Репортаж о праздновании Навруза в Киргизии

19:00 Тема «Старшее поколение». Ведущие за столом общаются с многодетной бабушкой.

• Лев Лещенко – «Соловьиная роща»

• Лев Лещенко – «Надежда»

• Лев Лещенко – «Прощай»

• Лев Лещенко – «Родительский дом»

19:27 Гимн Навруза