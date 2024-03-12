Общество
20.03.2024 10:45
23 марта столица в 18-й раз отметит Навруз
20 марта— Mossovetinfo.ru — 23 марта столица в 18-й раз отметит Навруз - древнейший праздник персоязычных и некоторых тюркоязычных народов, символизирующий наступление весны, обновление жизни и пробуждение природы. В столице России Навруз отметят в 18-й раз, сообщили ИА МОССОВЕТ в Отделе информации и общественных связей Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.
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2024 год в нашей стране объявлен Годом семьи, поэтому Московский Навруз в этот раз посвящен теме семьи и семейным ценностям.
Участники весеннего праздника расскажут про преемственность поколений и семейные традиции, продемонстрируют национальную культуру и обряды. Концертная программа, посвященная празднованию Навруза в Москве, состоится в онлайн-формате. Прямую трансляцию можно будет увидеть 23 марта с 14:00 до 20:00 на сайте проекта, а также в сообществе ВКонтакте и Одноклассники.
Программа максимально приближена к традиционному празднованию Навруза: в нее войдут презентации национальных культур и кухонь, спортивные состязания, игры и ремесла. Кроме того, в ходе трансляции можно будет познакомиться с семейными историями участников о праздновании Навруза, а также увидеть репортажи из регионов, где его отмечают коренные народы.
Самым ярким событием праздника станет модный показ, на котором национальные общины и диаспоры продемонстрируют традиционные свадебные наряды народов, празднующих Навруз.
Программа Московского Общегородского праздника «Навруз-2024»
13:30 Интро. Вводный видео ролик
13:33 Включение из студии. Приветственные слова ведущих
13:35 Официальное открытие праздника
13:40 Тема «Знакомство с родителями, обряды сватовства»
13:45 Показ Видео сюжета, посвященного сватовству
13:51 Блок выступлений артистов
• Хореографический ансамбль «Рассвет»
• Саима Абдураимова – «Сумаляк»
• Хореографический ансамбль народного танца «Леки» - «Лезгинская сюита»
• Нохид Зейналпур и Московский ансамбль таджикского танца «Санам» - «МОhи
ман» («Моя луноликая»)
• Саре и Ибрагим Хаджиевы - «Кембер Зэр»
• Султан-Ураган – «На дискотеку»
• Султан-Ураган – «Синеглазка»
• Султан-Ураган –
14:30 Казахская семья в гостях студии Навруза. Говорим о празднике и о блюде Наурызкоже.
14:40 Блок выступлений артистов от диаспор
• Детский таджикский хореографический ансамбль «Веточки Памир» - «Горах
Таджикистан»
• Ансамбль чувашской песни «Шевле»
• Мамед Усенов
• Вокально-хореографический ансамбль «Хазина» - «Егетлэр жыры»
• Сёстры Хабибовы Хикоят и Олия – танец «Навруз»
15:00 Тема «Свадьба». Ведущие обсуждают всё, что связанно со свадьбой
15:05 Сцена Свадебного обряда в Кыргызстане. Студенты Щепкенского училища
15:15 Дефиле свадебных нарядов от диаспор
15:20 Блок выступлений артистов
• Георгий Таскакаров (Хакасия)
• Башкирский танцевальный ансамбль «Алтын ай» - «Азамат»
• Саима Абдураимова – «Севгилим сен»
• Вокально-хореографический ансамбль «Хазина» - «Ык буйлары»
• Ансамбль песни и танца «Гульдаста» - танец «Попурри национальных танцев»
• Наталья Нурмухамедова – «Салом»
• Наталья Нурмухамедова – «Попурри»
15:50 Ведущие. Текст про традиции Навруза (кулинария)
15:55 Ролик «Блюдо от Натальи Нурмухамедовой»
16:10 Блок выступлений артистов
• Коллектив курдского танца «Рукен» - танец «Пой сердце моё курдское»
• Вокальный ансамбль «Дуслык» - «Шаль вязала»
• Студия индийского танца «Абхиная» - Народный индийский танец штата Пенджаб
«Али мори ангна»
• Ансамбль песни и танца «Гулдаста» - «Навруз муборак»
16:30 Тема «Семейный быт» в гостях Хуршеда Давроновна. Ведущие обсуждают тему как
живут, с родителями или отдельно, кто работает, обязанности и тп.
16:40 Ролик «Гостеприимный Навруз»
16:55 Блок выступлений артистов
• Детский ансамбль народного танца «Школа №1 города Мытищи» - «Баёт»
• Ансамбль «Керемет» - «Кара Шоро»
• Ансамбль Соната – «Навруз»
• Бек Исраилов – «Кто-то простит»
• Бек Исраилов – «Помолимся за родителей»
• Бек Исраилов – «Алгалай бер»
17:25 Тема «Дети». Ведущие говорят о важности большой семьи.
17:30 В гостях у ведущих семья героя СВО + Ролик профайл
17:40 Рубрика «Взгляд снизу»
17:50 В гостях у ведущих Гюзель Махмудовна – художественный руководитель студии
Игоря Моисеева, Народная артистка РФ. Говорим о роли художественного развития детей.
• Студия Игоря Моисеева - «Башкирский танец»
18:05 В гостях у ведущих Владимир Левкин с семьей.
18:10 Блок выступлений артистов
• Ксения Гришина
• Ансамбль Соната – «Туркменские ткачихи»
• AKMAL’ – «По полюшку»
• AKMAL’ – «В моей крови»
• Владимир Левкин
• Владимир Левкин
• Владимир Левкин
18:50 Репортаж о праздновании Навруза в Киргизии
19:00 Тема «Старшее поколение». Ведущие за столом общаются с многодетной бабушкой.
• Лев Лещенко – «Соловьиная роща»
• Лев Лещенко – «Надежда»
• Лев Лещенко – «Прощай»
• Лев Лещенко – «Родительский дом»
19:27 Гимн Навруза