 
Актуальные темы: коронавирус
Общество     25.03.2021 19:01

25 марта стало самым теплым днем в Москве с начала года

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  весна  тепло 

25 марта. Mossovetinfo.ru — Четверг, 25 марта, стал самым теплым днем в Москве с начала 2021 года, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

По данным синоптиков, к 16:00 воздух в районе метеостанции ВДНХ прогрелся до +10,8 градуса, а в центре города, на острове Балчуг - до +11,7 градуса. При этом, данные не окончательные и показатели максимальной температуры могут вырасти.

В последний раз такие температуры фиксировались в Москве 26 октября 2020 года.

Ранее сообщалось, что 25 марта в Москву придет метеорологическая весна, когда среднесуточная температура окажется выше ноля.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  весна  тепло 

Возврат к списку

Лента новостей

19:01 Общество 25 марта стало самым теплым днем в Москве с начала года

18:05 Город (Москва и область) Новые вестибюли появятся на 7 станциях МЦК

17:28 Город (Москва и область) Около миллиона человек в Москве привились от коронавируса

16:42 Город (Москва и область) Собянин заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди пожилых

15:58 Другое ОКР предложил МОК использовать музыку Чайковского вместо гимна России на Олимпиаде в Токио

Актуальные материалы

23:06 В России МВД утвердило новые правила сдачи экзаменов на права

09:02 Город (Москва и область) С момента старта программы реновации в Москве отселено 86 домов

13:44 Происшествия МВД отказало в возбуждении уголовного дела об «отравлении» Навального

08:41 Мнения В ВОЗ назвали наиболее вероятную причину распространения COVID-19

08:22 Город (Москва и область) Справку о правах на жилье в Москве можно будет получить только в электронном виде

12:12 Город (Москва и область) Участок оранжевой ветки метро закроют с 20 марта по 2 апреля

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru