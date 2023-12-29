272 человека стали Героями России в ходе специальной военной операции

5 января — Mossovetinfo.ru — «272 человека стали Героями России в ходе специальной военной операции», - сообщает Минобороны России в своем официальном телеграм-канале, публикуя информацию о награждении личного состава.



«Более 320 тысяч человек получили государственные награды в ходе специальной военной операции», - сообщает Минобороны.



Также сообщается, что «более 363 тысяч человек удостоены ведомственных наград».