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Общество
05.01.2024, 12:05
272 человека стали Героями России в ходе специальной военной операции
5 января — Mossovetinfo.ru — «272 человека стали Героями России в ходе специальной военной операции», - сообщает Миноб...
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Общество
31.12.2023, 12:50
Новогодние мероприятия в выходные пройдут в Центрах московского долголетия
31 декабря — Mossovetinfo.ru — Москвичи старшего возраста смогут отметить новогодние праздники в Центрах московско...
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Общество
29.12.2023, 12:55
Около 50 пунктов сбора подписей в поддержку Путина, как кандидата на президентских выборах, работают в Москве
29 декабря — Mossovetinfo.ru — Около 50 пунктов сбора подписей в поддержку выдвижения главы РФ Владимира Путина в кач...