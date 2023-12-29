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Общество     05.01.2024 12:05

272 человека стали Героями России в ходе специальной военной операции

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Теги:  специальная военная операция  СВО  Минобороны  награждения  Герои России 

5 января — Mossovetinfo.ru — «272 человека стали Героями России в ходе специальной военной операции», - сообщает Минобороны России в своем официальном телеграм-канале, публикуя информацию о награждении личного состава.

«Более 320 тысяч человек получили государственные награды в ходе специальной военной операции», - сообщает Минобороны.

Также сообщается, что «более 363 тысяч человек удостоены ведомственных наград».

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Карта места

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Теги: 
специальная военная операция  СВО  Минобороны  награждения  Герои России 

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