27 июня Подмосковье ожидается гроза с сильным ветром - МЧС

27 июня. Mossovetinfo.ru - На Подмосковье надвигается грозовой фронт, с ветром 12—17 метров в секунду. Об этом говорится в экстренном предупреждении о грозе и сильном ветре в некоторых районах Московской области, распространенном МЧС.



Предупреждение действует до восьми часов вечера субботы.