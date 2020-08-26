30-градусная жара ожидается в Москве 1 сентября

26 августа. Mossovetinfo.ru - Летняя погода ожидается в Москве 1 сентября, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.



По прогнозам синоптиков, до пятницы в Москве сохранится дождливая погода, однако по-прежнему будет тепло, в дневное время температура воздуха будет подниматься до 23 градусов.



В субботу и воскресенье температура воздуха может подняться до 25 градусов, возможны небольшие дожди.



В понедельник, 31 августа то температура воздуха начнет расти, хотя вероятность дождей сохраняется.



1 сентября ожидается по-настоящему летняя погода, температура воздуха поднимется до 25-30 градусов тепла, будет ясно и без осадков. Есть вероятность, что такая погода сохранится 2 и 3 сентября.