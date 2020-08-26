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Общество     26.08.2020 15:35

30-градусная жара ожидается в Москве 1 сентября

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Теги:  погода  прогноз погоды 

26 августа. Mossovetinfo.ru - Летняя погода ожидается в Москве 1 сентября, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.

По прогнозам синоптиков, до пятницы в Москве сохранится дождливая погода, однако по-прежнему будет тепло, в дневное время температура воздуха будет подниматься до 23 градусов.

В субботу и воскресенье температура воздуха может подняться до 25 градусов, возможны небольшие дожди.

В понедельник, 31 августа то температура воздуха начнет расти, хотя вероятность дождей сохраняется.

1 сентября ожидается по-настоящему летняя погода, температура воздуха поднимется до 25-30 градусов тепла, будет ясно и без осадков. Есть вероятность, что такая погода сохранится 2 и 3 сентября.

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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