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Общество     07.12.2020 07:44

70% в Москве одобряют действия властей по борьбе с коронавирусом

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Теги:  Москва  коронавирус  власти  опрос 

7 декабря. Mossovetinfo.ru - По данным мониторингового социологического опроса НИУ ВШЭ, большинство опрошенных россиян, 65% респондентов заявили, что одобряют действия властей по борьбе с коронавирусом.

При этом, несмотря на достаточно серьезные ограничения, максимальную поддержку одобрения властей зафиксировали в Москве - 70%. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на материалы исследования, проведенного в сентябре – октябре.

40% опрошенных получали какие-либо выплаты от государства в связи с пандемией, в основном - на детей.

В Москве 5 декабря стартовал первый этап массовой вакцинации от коронавируса.

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Теги: 
Москва  коронавирус  власти  опрос 

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