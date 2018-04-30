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17:39 Город (Москва и область) Маршрутной сетью «Магистраль» пользуются более 500 тысяч пассажиров в день
16:43 Происшествия В Волоколамском районе МО три человека ранены во время стрельбы из ружья в магазине
22:17 Происшествия Экс зампрефекта ЮАО Москвы задержан по подозрению в создании ОПГ в период работы в ЮАО
15:30 Общество График работы центров «Мои Документы» в майские праздники
15:30 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют 1 мая в Москве
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19:31 Общество Бессмертный полк в Москве: маршрут акции 9 мая и перекрытия
18:57 Общество Летняя погода придет в Москву вместе с майскими праздниками
17:05 В России Яндекс: попытка заблокировать Telegram стала ударом по всему рунету