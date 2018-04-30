7500 человек приняли участие в митинге в поддержку Telegram - МВД

30 апреля. Mossovetinfo.ru – По разным данным от 7,5 до 12,3 тысяч человек приняли 30 апреля участие в согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова в Москве, требуя прекращения блокировки Telegram.



«На проспекте Академика Сахарова завершилось согласованное властями города Москвы публичное мероприятие. В нем приняли участие 7500 человек», - сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.



По подсчетам «Белого счетчика» в митинге приняли участие более 12,3 тысячи человек. Об этом количестве участников сообщил «Белый счетчик» в своем аккаунте в Twitter.



Участники митинга требовали прекращения цензуры, прекращения блокировки Telegram, отставка главы Роскомнадзора Александра Жарова.