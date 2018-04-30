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Общество     30.04.2018 17:17

7500 человек приняли участие в митинге в поддержку Telegram - МВД

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Теги:  Москва  митинг  Telegram 

30 апреля. Mossovetinfo.ru – По разным данным от 7,5 до 12,3 тысяч человек приняли 30 апреля участие в согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова в Москве, требуя прекращения блокировки Telegram.

«На проспекте Академика Сахарова завершилось согласованное властями города Москвы публичное мероприятие. В нем приняли участие 7500 человек», - сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

По подсчетам «Белого счетчика» в митинге приняли участие более 12,3 тысячи человек. Об этом количестве участников сообщил «Белый счетчик» в своем аккаунте в Twitter.

Участники митинга требовали прекращения цензуры, прекращения блокировки Telegram, отставка главы Роскомнадзора Александра Жарова.

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Теги: 
Москва  митинг  Telegram 

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