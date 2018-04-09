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Общество     09.04.2018 08:28

9 апреля в Москве станет самым теплым на данный момент днем в году

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Теги:  погода 

9 апреля. Mossovetinfo.ru - Понедельник, 9 апреля, станет чалам теплым на данный момент днем в Москве в 2018 году. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Днем максимальная температура воздуха в столице +16…+18°, по области +14…+19°.

Атмосферное давление немного понизится - до 749 миллиметров ртутного столба.

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Карта места

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Теги: 
погода 

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