7 мая. Mossovetinfo.ru – Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) метро, говорящие по-английски, будут работать в столице во время проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Всего будет работать более 200 англоговорящих инспекторов ЦОМП. Они помогут подобрать маршруты, а также будут сопровождать маломобильных пассажиров из других стран.



Чемпионат мира стартует 14 июня. В Москве матчи турнира примут «Лужники» и стадион «Спартака». Фан-зона в столице будет организована на территории Воробьевых гор.