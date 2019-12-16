Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Общество     16.12.2019 09:53

Аномально теплая погода ожидается в Москве в течение недели

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  прогноз погоды 

16 декабря. Mossovetinfo.ru – Аномально теплая погода и дожди ожидаются в Москве в течение недели, сообщает центр погоды «Фобос».

В первой половине недели в ночное время температура воздуха будет опускаться до 0⁰, в дневное время – подниматься до +1…+4⁰. В четверг-пятницу температура может вырасти еще больше и обновить суточные рекорды.

Только в самом конце недели в Москву придет похолодание. Также в начале третьей декады декабря синоптики прогнозируют в Москве снег.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  прогноз погоды 

Возврат к списку

Лента новостей

09:53 Общество Аномально теплая погода ожидается в Москве в течение недели

09:37 Город (Москва и область) Восемь тематических составов, посвященных Новому году, вышли на линии московского метро

08:54 В России Названы самые востребованные профессии в России в 2020 году

08:25 Город (Москва и область) Все желающие смогут поздравить пассажиров городского транспорта с Новым годом

19:15 Город (Москва и область) Дом по программе реновации в Марьиной роще сдадут в эксплуатацию в 2020 году

Актуальные материалы

18:50 Происшествия Причину смерти журналиста Виноградова установят после вскрытия и тестов – Депздрав

18:20 Происшествия СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы» Михаила Виноградова

21:31 Город (Москва и область) Работы в рамках программы реновации ведутся по всем стартовым площадкам - Собянин

20:52 Город (Москва и область) Второй участок Некрасовской линии метро планируется запустить весной 2020 года

13:12 Общество Юрий Лужков. Биография

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru