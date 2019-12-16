16 декабря. Mossovetinfo.ru – Аномально теплая погода и дожди ожидаются в Москве в течение недели, сообщает центр погоды «Фобос».



В первой половине недели в ночное время температура воздуха будет опускаться до 0⁰, в дневное время – подниматься до +1…+4⁰. В четверг-пятницу температура может вырасти еще больше и обновить суточные рекорды.



Только в самом конце недели в Москву придет похолодание. Также в начале третьей декады декабря синоптики прогнозируют в Москве снег.