8 апреля. Mossovetinfo.ru – Аномально теплая для середины апреля температура ожидается в Москве в начале недели. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Кратковременные дожди возможны в столице только в среду.



В начале недели будет +18…+20⁰, после чего дневная температура понизится до +9…+12⁰.