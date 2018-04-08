8 апреля. Mossovetinfo.ru – Аномально теплая для середины апреля температура ожидается в Москве в начале недели. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
Кратковременные дожди возможны в столице только в среду.
В начале недели будет +18…+20⁰, после чего дневная температура понизится до +9…+12⁰.
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