9 мая. Mossovetinfo.ru – Аномально холодная погода придет в Москву 13 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.



Понижение температуры начнется к вечеру 12 мая, к 13 мая температура упадет на 8-10 градусов. В результате, в ночное время температура воздуха будет на уровне 4-5 градусов тепла, в дневное время – на уровне 9-14 градусов тепла. Это примерно на 3-4 градуса ниже климатической нормы.



Такая погода сохранится в Москве до конца рабочей недели.