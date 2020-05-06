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Общество
09.05.2020, 12:29
Аномальное похолодание придет в Москву 13 мая
9 мая. Mossovetinfo.ru – Аномально холодная погода придет в Москву 13 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. Понижение температуры начнется к ...
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Общество
09.05.2020, 10:31
В Москве от коронавируса за сутки вылечились более 2,5 тысячи человек
9 мая. Mossovetinfo.ru – Более 2,5 тысячи человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб. Выздоровело 2520 человек. Всего в Москве от коронавируса вы...
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Общество
06.05.2020, 18:22
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой - СМИ
6 мая. Mossovetinfo.ru – Миллиардер Дмитрий Босов покончил собой, сообщает РБК со ссылкой на знакомых бизнесмена. Кроме того, источник издания в праоохранительных органах подтвердил, что про...