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Общество     09.05.2020 12:29

Аномальное похолодание придет в Москву 13 мая

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Теги:  погода  прогноз погоды  похолодание 

9 мая. Mossovetinfo.ru – Аномально холодная погода придет в Москву 13 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Понижение температуры начнется к вечеру 12 мая, к 13 мая температура упадет на 8-10 градусов. В результате, в ночное время температура воздуха будет на уровне 4-5 градусов тепла, в дневное время – на уровне 9-14 градусов тепла. Это примерно на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

Такая погода сохранится в Москве до конца рабочей недели.


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Теги: 
погода  прогноз погоды  похолодание 

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