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Общество     01.02.2021 13:42

Аномальные морозы ожидаются в Москве

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Теги:  погода  прогноз погоды  морозы 

1 февраля. Mossovetinfo.ru – Аномальные морозы ожидаются в Москве в первой половине февраля, сообщает центр погоды «Фобос».

Температура воздуха в Москве будет постепенно понижаться в течение всей первой недели февраля, а в пятницу, 5 февраля, ожидается резкое похолодание, температура опустится до -10..12°.

Пик похолодания придется на понедельник, 8 февраля, по прогнозам синоптиков температура воздуха в ночное время может опуститься до -27°.

Аномально холодная погода продержится в Москве до середины февраля, после этого температура воздуха вернется к средним значениям.

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Теги: 
погода  прогноз погоды  морозы 

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