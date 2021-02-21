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Общество     21.02.2021 11:00

Аномальные морозы в Москве в середине недели сменит оттепель

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Теги:  погода  прогноз погоды 

21 февраля. Mossovetinfo.ru – Морозы вернутся в Москву в начале следующей недели. Как сообщает центр погоды «Фобос», даже в дневное время в городе ожидается до 15 градусов мороза.

Ранее сообщалось, что в первые дни следующей неделе в городе будут аномальные морозы -  температура воздуха в Москве по ночам будет опускаться до -27 градусов, а днем – до 24 градусов мороза. В последних числах февраля, по прогнозам синоптиков, в столице ожидается оттепель.

В воскресенье, 21 февраля, в Москве ожидается 5-7 градусов мороза.

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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