4 июня. Mossovetinfo.ru – Общественное движение «Архнадзор» выступает против строительства на Софийской набережной «Многофункционального жилого комплекса», строительство которого утверждено городскими властями, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе движения.
Как утверждают эксперты «Архнадзора» в ходе строительства будут уничтожены фасады исторических зданий на Софийской набережной. Кроме того, по данным специалистов движения, в ходе строительства будут снесены некоторые выявленные объекты культурного наследия.
Представители «Архнадзора» утверждают, что при проектировании были нарушены нормы закона, касающиеся градостроительной деятельности в охранных зонах, обсуждение проекта застройки проводилось кулуарно, а позиция ЮНЕСКО неизвестна (Софийская набережная входит в буферную зону объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, так как находится напротив Кремля).
В связи с этим движение «Архнадзор» настаивает на пересмотре проекта «Многофункционального жилого комплекса» на Софийской набережной, соблюдения всех норм закона и публичного общественного обсуждения любых проектов застройки в историческом центре города.
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