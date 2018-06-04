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Общество     04.06.2018 13:12

«Архнадзор» настаивает на пересмотре проекта комплекса на Софийской набережной

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Теги:  Архнадзор  строительство  Софийская набережная 

4 июня. Mossovetinfo.ru – Общественное движение «Архнадзор» выступает против строительства на Софийской набережной «Многофункционального жилого комплекса», строительство которого утверждено городскими властями, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе движения.

Как утверждают эксперты «Архнадзора» в ходе строительства будут уничтожены фасады исторических зданий на Софийской набережной. Кроме того, по данным специалистов движения, в ходе строительства будут снесены некоторые выявленные объекты культурного наследия.

Представители «Архнадзора» утверждают, что при проектировании были нарушены нормы закона, касающиеся градостроительной деятельности в охранных зонах, обсуждение проекта застройки проводилось кулуарно, а позиция ЮНЕСКО неизвестна (Софийская набережная входит в буферную зону объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, так как находится напротив Кремля).

В связи с этим движение «Архнадзор» настаивает на пересмотре проекта «Многофункционального жилого комплекса» на Софийской набережной, соблюдения всех норм закона и публичного общественного обсуждения любых проектов застройки в историческом центре города.


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Карта места

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Теги: 
Архнадзор  строительство  Софийская набережная 

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