28 сентября. Mossovetinfo.ru - Движение «Архнадзор» просит Мосгорнаследие отклонить акт экспертизы, которая разрешает объемное строительство рядом с московским Кремлем, обращение опубликовано на официальном сайте «Архнадзора».



Согласно акту госэкпертизы, опубликованному на сайте департамента культурного наследия Москвы, на территории квартала № 4, ограниченного Никольской, Ильинкой, Богоявленским и Ветошным переулками, допускается уплотнение застройки. Данный участок входит в охранную зону ЮНЕСКО, на нем сохраняются средневековая планировка и памятники XV-XIX столетий.



Однако имеющаяся экспертиза допускает надстройку до 6 этажей дворовой части Шевалдышевского подворья и строительство новых корпусов переменной этажности (до 6 этэтажей), на месте снесённых в 2006 году трёхэтажных корпусов Тёплых рядов.



Кроме того, экспертиза допускает застройку участка максимум на 90% (в настоящее время застроено 80%) и ничего не говорится о сохранении внутренней планировки участка, то есть допускается уплотнительная застройка.



В экспертизе предусмотрено сохранение белокаменных подвалов Шевалдышевского подворья. Однако белокаменные подвалы являются лишь небольшой частью комплекса кирпичных сводчатых подвалов XVIII-XIX веков. Выделение небольшой части этого комплекса является либо ошибкой, либо попыткой вывести оставшуюся часть подвалов из-под охранного статуса.



Также движение «Архнадзор» указывает, что на месте снесенных в 2006 году 3-этажных корпусов не могут появиться «объекты капитального строительства» высотою до 6 этажей, а также надстройки из светопрозрачных материалов, это противоречит определению «регенерации», новое строительство вместо восстановления утраченных элементов, противоречит закону.



При этом, на данной территории допускается только сохранение исторических элементов застройки и восстановление утраченных элементов без превышения высотных и плановых габаритов.



Также указывается, что проектные решения по данной территории не могут приниматься до проведения до проведения натурных исследований, которые могут внести принципиальные уточнения. Есть решение о проведении таких исследований, относительно подвалов, расположенных на месте снесенных корпусов. При этом известно, о выявлении на этом месте мощного культурного слоя XII-XIX веков. Однако экспертиза указывает на «значительную нарушенность культурного слоя в связи стро

ительными работами второй половины XIX века» и умалчивает о выявленных находках.