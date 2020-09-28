28 сентября. Mossovetinfo.ru - Движение «Архнадзор» просит Мосгорнаследие отклонить акт экспертизы, которая разрешает объемное строительство рядом с московским Кремлем, обращение опубликовано на официальном сайте «Архнадзора».
Согласно акту госэкпертизы, опубликованному на сайте департамента культурного наследия Москвы, на территории квартала № 4, ограниченного Никольской, Ильинкой, Богоявленским и Ветошным переулками, допускается уплотнение застройки. Данный участок входит в охранную зону ЮНЕСКО, на нем сохраняются средневековая планировка и памятники XV-XIX столетий.
Однако имеющаяся экспертиза допускает надстройку до 6 этажей дворовой части Шевалдышевского подворья и строительство новых корпусов переменной этажности (до 6 этэтажей), на месте снесённых в 2006 году трёхэтажных корпусов Тёплых рядов.
Кроме того, экспертиза допускает застройку участка максимум на 90% (в настоящее время застроено 80%) и ничего не говорится о сохранении внутренней планировки участка, то есть допускается уплотнительная застройка.
В экспертизе предусмотрено сохранение белокаменных подвалов Шевалдышевского подворья. Однако белокаменные подвалы являются лишь небольшой частью комплекса кирпичных сводчатых подвалов XVIII-XIX веков. Выделение небольшой части этого комплекса является либо ошибкой, либо попыткой вывести оставшуюся часть подвалов из-под охранного статуса.
Также движение «Архнадзор» указывает, что на месте снесенных в 2006 году 3-этажных корпусов не могут появиться «объекты капитального строительства» высотою до 6 этажей, а также надстройки из светопрозрачных материалов, это противоречит определению «регенерации», новое строительство вместо восстановления утраченных элементов, противоречит закону.
При этом, на данной территории допускается только сохранение исторических элементов застройки и восстановление утраченных элементов без превышения высотных и плановых габаритов.
Также указывается, что проектные решения по данной территории не могут приниматься до проведения до проведения натурных исследований, которые могут внести принципиальные уточнения. Есть решение о проведении таких исследований, относительно подвалов, расположенных на месте снесенных корпусов. При этом известно, о выявлении на этом месте мощного культурного слоя XII-XIX веков. Однако экспертиза указывает на «значительную нарушенность культурного слоя в связи стро
10:39 Общество «Архнадзор» просит власти Москвы отклонить акт экспертизы, разрешающий объемное строительство возле Кремля.
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