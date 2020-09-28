 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Общество     28.09.2020 10:39

«Архнадзор» просит власти Москвы отклонить акт экспертизы, разрешающий объемное строительство возле Кремля.

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Архнадзор  памятники истории и культуры  экспертиза 

28 сентября. Mossovetinfo.ru - Движение «Архнадзор» просит Мосгорнаследие отклонить акт экспертизы, которая разрешает объемное строительство рядом с московским Кремлем, обращение опубликовано на официальном сайте «Архнадзора».

Согласно акту госэкпертизы, опубликованному на сайте департамента культурного наследия Москвы, на территории квартала № 4, ограниченного Никольской, Ильинкой, Богоявленским и Ветошным переулками, допускается уплотнение застройки. Данный участок входит в охранную зону ЮНЕСКО, на нем сохраняются средневековая планировка и памятники XV-XIX столетий.

Однако имеющаяся экспертиза допускает надстройку до 6 этажей дворовой части Шевалдышевского подворья и строительство новых корпусов переменной этажности (до 6 этэтажей), на месте снесённых в 2006 году трёхэтажных корпусов Тёплых рядов.

Кроме того, экспертиза допускает застройку участка максимум на 90% (в настоящее время застроено 80%) и ничего не говорится о сохранении внутренней планировки участка, то есть допускается уплотнительная застройка.

В экспертизе предусмотрено сохранение белокаменных подвалов Шевалдышевского подворья. Однако белокаменные подвалы являются лишь небольшой частью комплекса кирпичных сводчатых подвалов XVIII-XIX веков. Выделение небольшой части этого комплекса является либо ошибкой, либо попыткой вывести оставшуюся часть подвалов из-под охранного статуса.

Также движение «Архнадзор» указывает, что на месте снесенных в 2006 году 3-этажных корпусов не могут появиться «объекты капитального строительства» высотою до 6 этажей, а также надстройки из светопрозрачных материалов, это противоречит определению «регенерации», новое строительство вместо восстановления утраченных элементов, противоречит закону.

При этом, на данной территории допускается только сохранение исторических элементов застройки и восстановление утраченных элементов без превышения высотных и плановых габаритов.

Также указывается, что проектные решения по данной территории не могут приниматься до проведения до проведения натурных исследований, которые могут внести принципиальные уточнения. Есть решение о проведении таких исследований, относительно подвалов, расположенных на месте снесенных корпусов. При этом известно, о выявлении на этом месте мощного культурного слоя XII-XIX веков. Однако экспертиза указывает на «значительную нарушенность культурного слоя в связи стро

ительными работами второй половины XIX века» и умалчивает о выявленных находках.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Архнадзор  памятники истории и культуры  экспертиза 

Возврат к списку

Лента новостей

10:39 Общество «Архнадзор» просит власти Москвы отклонить акт экспертизы, разрешающий объемное строительство возле Кремля.

10:31 Общество Опубликованы данные о новых случаях коронавируса в Москве

09:48 Город (Москва и область) В Москве начали включать отопление в жилых домах

01:24 Город (Москва и область) Для пожилых людей Москвы и Подмосковья с 28 сентября действуют рекомендации по борьбе с COVID-19

00:55 Город (Москва и область) 10 лет назад Лужков был отрешен от должности мэра Москвы

Актуальные материалы

01:24 Город (Москва и область) Для пожилых людей Москвы и Подмосковья с 28 сентября действуют рекомендации по борьбе с COVID-19

00:55 Город (Москва и область) 10 лет назад Лужков был отрешен от должности мэра Москвы

16:57 В мире Азербайджан c 28 сентября вводит военное положение на всей территории страны

11:41 В мире В Армении объявлено военное положение из-за ситуации в Карабахе

10:44 В России В России выявлено 7 867 новых случаев коронавируса

09:23 В мире Армии Азербайджана и Армении ведут бои в зоне карабахского конфликта

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru